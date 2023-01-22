中國人在癸卯農曆新年祈求健康 疫死人數上升

中國/疫情

2023年1月22日，中國北京，農曆兔年的第一天，人們在喇嘛廟（雍和宮）祈禱。

中國迎來癸卯農曆新年，在經歷了三年的冠狀病毒大流行的壓力和經濟困難之後，人們祈禱健康。一位北京居民說，希望兔年給所有人帶來健康。據官員報告，1月13日至19日，再有近13,000疫死病例。

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路透社1月22日報道說，在北京標誌性的喇嘛廟外，排隊（上香）的隊伍綿延約一公里（半英里），該廟在12月初清零結束之前曾多次關閉。現在，成千上萬的人等待着輪到他們為自己的親人祈禱。

一位北京居民說，她希望兔年能給"所有人帶來健康"。

這位57歲的女士說，“我認為這一波疫情已經過去了"。她只說自己姓方。她補充說，"我沒有感染病毒，但我的丈夫和我所有的家庭成員都感染了。我仍然認為保護自己是很重要的。"

早些時候，據中國官員們報告說，在1月13日至19日期間，醫院裡有近13,000例與新冠有關的死亡病例，而在之前的一個多月里，已有近60,000個與新冠相關的死亡病例。據中國衛生專家說，全國各地的感染浪潮已經達了頂峰。

路透社說，中國疾控中心更新的最新死亡人數是在人們對北京的數據透明度表示懷疑的情況下發布的，而且，按全球標準，這個人數仍然極低。

中國當局報告的死亡人數不包括在家死亡的人，而且一些醫生說他們不願意在死亡證明上註明死於“新冠”。

中國在1月14日的報告說，在12月8日至1月12日期間，醫院有近6萬例與新冠有關的死亡。這個數字與之前報告在疫情期間的5000多例死亡相比，已經有了大幅增加。

但一些衛生專家預計，今年中國將有超過100萬人死於這種疾病，總部設在英國的健康數據公司Airfinity預測，中國本周的新冠死亡人數可能達到每天36,000人。

在中國發生歷史性抗議清零限制之後，於12月7日放棄了世界上最嚴格的清零控制和大規模測試。在這個政策大逆轉後，醫院和殯儀館都不堪重負。

路透社說，文件顯示，許多省份的殯儀館從屍袋到火化爐等項目上的支出都在增加，這是冠狀病毒在中國造成致命影響的諸多跡象中的幾個。

現在隨着數以百萬計的農民工返鄉慶祝農曆新年，衛生專家們特別關注生活在中國廣大農村的人們，因為與富裕的沿海地區相比，那裡的醫療設施很差。

據中共《人民日報》說，在1月7日至21日，即40天的農曆新年旅行高峰的前15天，估計約有1.1億人次的鐵路乘客，同比增長了28%。

據國營的央視報道，在農曆新年前夕，通過鐵路、公路、船舶和飛機共有2623萬次旅行，是疫情前水平的一半，但比去年增長了50.8%。

中國疾病預防控制中心首席流行病學家吳尊友周六在微博社交媒體平台上說，節日期間的大規模人員流動可能會使疫情擴散，促進一些地區的感染，但短期內不太可能出現第二波新冠高峰。

吳尊友說，未來兩三個月內中國出現新冠疫情大反彈的可能性很小，因為中國80%的人口已經被感染了。

路透社說，中國於1月8日重新開放邊境後，一些中國人預訂了出國旅行。亞洲的旅遊熱點地區一直在為中國遊客的回歸做準備，在疫情大流行之前，中國遊客每年在全球範圍內消費2550億美元。

28歲的遊客和企業主Kiki Hu在泰國西南部海岸的甲米說。"由於疫情，我們已經三年沒有離開中國了"，她說，"現在我們可以離開，來到這裡度假，我感到非常高興和激動"。