俄羅斯侵烏戰爭

這是羅馬尼亞國防部發布的圖片，2022年11月16日，運輸一個連的法國勒克萊爾坦克的列車停靠在羅馬尼亞中部的沃伊拉，以增援駐紮在羅馬尼亞辛庫的北約 "前沿陣地 "戰鬥群。

就在德國為是否批准向烏克蘭提供德制豹二主戰坦克優柔寡斷之際，與德國總理朔爾茨星期日在愛麗舍宮舉行聯合記者會的法國總統馬克龍回答記者提問時表示：在關於法國向烏克蘭提供勒克萊爾主戰坦克一事上，法國不排除任何可能性。

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為紀念標誌法德戰後和解的“愛麗舍條約”簽署60周年，德國總理朔爾茨周日前來巴黎與法國總統馬克龍先在巴黎索邦大學參加紀念活動，然後共同主持法德聯合內閣會議。隨後舉行聯合記者會時，馬克龍表示，法國不排除向烏克蘭交付勒克萊爾主戰坦克。

馬克龍說，涉及向烏克蘭提供勒克萊爾主戰坦克問題，我已要求國防部長就此展開工作。我們不排除任何可能性。馬克龍補充說，這需要集體評估和滿足三個標準：控制戰爭升級；能夠有效地支持我們的烏克蘭朋友；同時不削弱法國的自身防禦能力。

朔爾茨在記者問到何時批准向烏克蘭交付豹二主戰坦克一事時則含混地表示："我們過去的行動方式總是與我們的朋友和盟友密切協調，我們將繼續根據具體形勢採取行動。”

法國“勒克萊爾”主戰坦克於1993年正式裝備法國陸軍，具有大威力火炮、自動裝彈機、先進火控系統、超高增壓柴油機、模塊化裝甲和戰場管理系統等突出性能，同時擁有先進而靈活的數字化能力，但是，根據烏克蘭軍方，烏方目前至少需要300輛主戰坦克，而法國目前擁有的勒克萊爾主戰坦克僅222輛，英國擁有的查理曼大帝坦克也只有227輛，因此，盟國把希望寄託在德國制豹二主戰坦克。雖然德國本身雖然只有245輛豹二坦克，但德國向歐洲國家已經出售了數千輛豹式坦克，波蘭、西班牙、芬蘭等國希望擁有否決權的德國開放綠燈，然後把本國擁有的豹二拿出一部分支援烏克蘭。

但是德國目前還在猶豫，為此招致盟友批評。波蘭總理周日稱，柏林拒絕向基輔提供豹式重型坦克是 "不可接受的"。

周日，法德領導人在舉行聯合部長會議後發表聯合聲明指出：只要烏克蘭需要，法德就一直支持到底。聲明說：“我們以最嚴厲的措辭譴責俄羅斯的侵略戰爭。並將繼續繼續對烏克蘭在包括政治、軍事、經濟、金融、人道主義、社會和文化所有可能的領域給予堅定不移的支持。“