中國農曆兔年

2023年1月21日，在中國北京青龍湖公園，人們走過一個裝飾好的美食廣場，這是中國農曆新年燈光裝置的一部分。

中國重新隆重慶祝新年，是德國媒體廣泛關注的一個話題。媒體普遍注意到，中國人對終於能和家人團聚過年普遍感到喜悅。

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德國廣播電台對中國春節文化做了廣泛的介紹，並報道了人們回家過年的喜悅。在封城近三年後。農民工能夠回家過年，真是喜不勝喜。德國廣播電台採訪的在回家路上的多個中國人全都對中國放棄清零防疫戰略感到歡喜，並對新冠病毒沒有恐懼感。

N-TV電視台報道說，中國今年再次隆重慶祝新年，政府結束清零政策使慶祝成為可能。超過20億人次的旅行使人們擔憂，新冠感染潮在中國還會繼續。但人們對新冠病毒並不感到恐懼。比如，北京一位開店鋪的王先生說，他已經三年沒回家了，這是第一次回荊州老家看望父母。他不怕自己在旅途中攜帶病毒傳染給父母或親人，他說他們都已經病過了。他父母兩人今年都已70多歲，但都挺過來了。

N-TV電視台還報道說，中國的算命先生預測，今年是和諧的一年，衝突會得到解決的一年。所有希望都寄託在以某種方式克服新冠病毒上。但總部位於倫敦的研究機構Airfinity認為，儘管專家最初預計新年假期後會出現第二個高峰，但目前正在爆發的疫情正在形成一個新冠大浪潮。

德國電視二台也報道了中國春運的繁忙，展示了中國火車站旅客如流水的場景。德國電視二台採訪的旅行者也都對中國放開防疫政策感到非常欣喜，接受採訪的旅客雖然帶着口罩，但都對新冠病毒毫無恐懼感。人們相信官方的信息，把感染當“新冠感冒”來看待。專家估計，新冠在中國還會帶來更多死亡。估計要等到春運高峰過去後，才會知道病毒是不是出現了新變種，會不會爆發更大的新冠浪潮