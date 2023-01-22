英國醫學分析公司:一個半月中國疫死60多萬人

中國/疫情

冠狀病毒病（COVID-19）大流行期間，癸卯年除夕，在香港黃大仙祈禱平安的人們2023年1月21日

法新社1月22日引述英國醫學分析公司Airfinity的估計指出，中國取消清零限制以來，死於新冠的病例已有60多萬。這個數字似乎略貼近中國各地殯儀館不堪重負的情況。

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中國去年12月7日放棄清零後，新冠疫情如海嘯席捲全國，中國當局最近兩次宣布與新冠有關的醫院死亡病例，一次為近6萬，一次為1萬3，二者相加也就7萬3千。這個數字不足以讓許多地方的殯儀館不堪負重，緊急擴建。

據法新社引述中國疾控中心（CDC）1月21日周六的報告，在1月13日至19日期間，有近13,000名與冠狀病毒（Covid-19）有關的醫院死亡病例，其中681名患者在醫院死於新冠引起的呼吸衰竭，11977名患者死於與該病毒合並的其他疾病。

稍早在1月中旬，中國疾控中心的報告說，在2022年12月8日至2023年1月12日期間，全國醫療機構估計有近6萬例與新冠有關的死亡病例。

官方公布的這兩組死亡數字，至少不包括在家死於冠狀病毒的人，和醫生們不願在死亡證明上填寫”新冠“的患者們。

法新社1月22日報道說，根據英國醫學分析公司Airfinity的數據，在農曆新年假期期間，中國每天的染疫死亡人數預計將上升到約36,000人。Airfinity還估計，“自中國於12月初取消限制以來，已有60多萬人死於這種疾病”。

昨天周六，中國疾控中心首席流行病學家吳尊友在微博透露：中國人口的80%已經感染。