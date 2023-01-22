陞官如火箭 港媒稱新外長秦剛3月份升國務委員

中國政治

曾被指中國領導人習近平“親密助手”的新任外長秦剛，可能再獲高升。香港星島日報引述“可靠消息”稱，秦剛將於3月份擔任國務委員並繼續兼任外交部長，晉陞為國家領導人之列。

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報道稱，秦剛由正部級到國家領導人，僅僅三個月時間，可謂創下“官場傳奇”。天津市15日選出的全國人大代表名單中 ，秦剛赫然在列。星島日報引述“可靠消息”稱，國務院內閣成員一般不擔任全國人大代表，參加兩會都是列席，而擬晉陞為國家領導人的部長會在地方提名擔任人大代表，這被認為進一步佐證了秦剛將晉陞國務委員的消息。

秦剛近日在天津當選全國人大代表，似乎進一步佐證了這一消息。五年前，時任外長的王毅在重慶當選全國人大代表，隨後升任國務委員。秦剛若提升國務委員，比起王毅可謂火箭速度。王毅2013年3月出任外交部長，2018年才升任國務委員併兼任外交部長，前後11年才晉陞國家領導人，而秦剛只用了3個月，顯示深得習近平的高度信任 。

BBC曾報道秦剛是“熟悉外媒的習近平親密助手”，紐約時報則援引一位2015年擔任美國國家安全委員會中國事務負責人何瑞恩指出，“秦剛非常關注領導人如何被描述以及領導人公開露面所傳達的形象，他在習近平對白宮進行國事訪問時尤其如此。”因此，深受習近平信賴。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的G20峰會。

秦剛2021年7月突然解替崔天凱擔任駐美大使，此前他並無派駐美國的經驗，他擔任駐美大使期間，中美關係並無起色。這並未影響秦剛得到重用，中共二十大上，秦剛成為中央委員，1月30日接任勝任政治局委員的王毅擔任外交部長。