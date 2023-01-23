一帶一路大工程問題頻現有豆腐渣嫌疑？

中國/一帶一路/豆腐渣工程

很多中國“一帶一路”基建項目正被施工缺陷問題困擾，包括厄瓜多爾的一座巨型水電站。被指令一些國家深陷債務泥潭的“一帶一路”倡議由此再添成本。

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據華爾街日報署名Ryan Dube / Gabriele Steinhauser今天報道，因施工缺陷頻現，中國“一帶一路”大型基建項目存坍塌隱患。

建在一座活火山附近的科卡科多-辛克雷(Coca Codo Sinclair)水電站，曾是厄瓜多爾有史以來最大的基建項目，這個得到中國資助的混凝土巨無霸對於北京方面非常重要，中國領導人習近平在2016年出席了該項目竣工發電視頻連線活動並發表了講話。如今，該國政府工程師說，耗資27億美元的科卡科多-辛克雷水電站已出現數千條裂縫。這引人擔心厄瓜多爾電力的這個最大來源可能崩潰。同時，科卡河(Coca River)的多山邊坡正遭受侵蝕，可能損及該大壩。

世界各地很多得到中國資金支持的項目正被施工缺陷問題困擾，而科卡科多-辛克雷水電站便是其中之一。

過去十年間，中國向“一帶一路”沿線國家提供了1萬億美元的貸款。“一帶一路”倡議旨在發展經濟貿易，並擴大中國在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。通過提供這些貸款，中國成為了向發展中國家放款的最大政府貸款人，且在規模上遙遙領先，據世界銀行(World Bank)的數據，中國提供的貸款總額幾乎相當於其他所有政府的貸款總額之和。

然而，中國提供貸款的做法受到了外國領導人、經濟學家等一些人士的批評，他們說“一帶一路”項目助長了斯里蘭卡和贊比亞等地的債務危機，還說許多國家償還中國貸款的途徑有限。此外，有些項目被指與相關國家的基礎設施需求不匹配、抑或破壞環境。現在，一些項目的劣質施工有可能使關鍵基礎設施癱瘓，還可能使相關國家在未來幾年為補救問題而承擔更多費用。

據該報稱，從巴基斯坦的一個港口，到埃塞俄比亞的多條公路，再到巴西的一條輸電線路，到處都有中國資本的身影。中國的建築公司經常投標政府項目，或直接拿着項目接洽當地官員，承諾可以輕鬆從中國的銀行和保險公司獲得一攬子融資安排。

據發展中國家的官員表示，這讓中國企業捷足先登，因為急於建造新水壩或公路的政府不必再自籌資本。根據約翰-霍普金斯大學(Johns Hopkins University)中非研究計畫(China-Africa Research Initiative) 2021年的一份文件，主要國際承包商2019年在非洲獲得的收入中，中國企業佔到60%以上。

批評者表示，中國企業的項目能相對容易地拿到中國政府的貸款，這可能導致項目成本膨脹，因為政府沒有那麼大的節省開支的壓力。

一些中國建設的項目已被曝光存在缺陷。

在巴基斯坦，官員們去年關閉了Neelum-Jhelum水電站，因為檢測到一條通過山體引水以驅動渦輪機的隧道出現裂縫。而據世界銀行稱，水電站運行壽命一般可長達100年。

烏干達發電公司也表示，在尼羅河上由中國建造的183兆瓦的Isimba水電站發現了500多處施工缺陷。該水電站自2019年投入運營以來故障頻繁。

位於尼羅河下游的另一座中國建造的水電站——裝機容量600兆瓦的卡魯馬水電站項目完工時間比原計畫晚了三年，烏干達官員將工期延誤歸咎於包括牆體開裂在內的各種建築缺陷。烏干達發電公司還表示，中國承包商中國水利水電建設集團公司安裝的電纜、開關和消防系統有問題，需要進行更換。

在安哥拉，在首批住戶搬進首都羅安達外龐大的社會住房項目凱蘭巴‧凱亞西(Kilamba Kiaxi) 10年後，許多當地人抱怨住房牆體開裂、天花板發黴及建築質量差。

華爾街日報說，許多中國項目滿足了真正的發展需求，特別是在那些難以獲得其他融資來建設必要的基礎設施的國家。在阿根廷北部貧窮省份胡胡伊省，中國電力建設股份有限公司建造了南美最大的太陽能項目Cauchari光伏發電站。據阿根廷政府稱，在海拔超過1.3萬英尺的地方，該發電站能為大約16萬戶家庭供電。在巴西，中國國家電網公司修建了全球最長的輸電線路之一，將東北部貝盧蒙蒂(Belo Monte)大壩生產的電力輸送到約1,550英里外的一些南部城市。

厄瓜多爾是中國在拉美地區推進基建項目的前沿陣地，根據智庫Inter-American Dialogue的數據，除了委內瑞拉和巴西這兩個大得多的國家外，厄瓜多爾獲得的中國貸款比拉美地區其它任何國家都多。

厄瓜多爾2008年發生主權債務違約後，時任總統拉斐爾·科雷亞(Rafael Correa)轉向藉助中國為激增的公共開支提供資金。在2007年至2017年的任期內，作為左翼人士的科雷亞經常與美國發生衝突並抨擊多邊貸款機構。科雷亞任期內，中國的銀行總共向厄瓜多爾貸款180億美元。厄瓜多爾議員、前政府部長和反腐活動人士表示，這些貸款缺乏透明度，合同未經公開招標就給了相關公司，導致建築質量低劣、成本高昂和貪污腐敗。

該該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%BC%BA%E9%99%B7%E9%A2%91%E7%8E%B0-%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF-%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E5%BB%BA%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%AD%98%E5%9D%8D%E5%A1%8C%E9%9A%90%E6%82%A3-11674461707