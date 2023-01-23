中國重返全球經濟舞台 總歸是顆震撼彈

中國稱重新開放與世界經濟

在北京的一個公共公園裡，一名男子和男孩沿着為迎接農曆新年而布滿燈籠的道路行走。兔年於1月22日正式開始。

在中國放棄“清零”歡慶頭個農曆新年之際，法國周刊《國際通訊》（Courrier International）1月21日刊登英國周刊《經濟學人》先前針對中國的重新開放將如何擾亂世界經濟的分析文章。

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該篇文章開頭寫道，北京加速放棄“清零”政策將對增長產生重要影響。中國的重啟將對價格、利率、原材料構成壓力……根據《經濟學人》的說法，並不能完全確定這種新情況對中國有利，對世界其他地區而言，也是如此。

文章續稱，在將近三年的時間裡，中國對外隔絕閉門度日。1 月 8 日，該國重新開放邊界，放棄了其“清零”政策的最後規定。商業、知識和文化交流的恢復將產生巨大的影響。

開放初期，將是恐懼。在中國，病毒反彈來勢洶洶。醫院人滿為患。儘管“清零”政策挽救了許多生命（無視個人自由），但中共當局並未準備好通過儲備藥物、為更多老年人接種疫苗以及採用可靠的方案來決定治療哪些患者和在哪裡治療，以作為放鬆政策後的配套措施。如果不採取任何措施阻止病毒傳播的話，未來幾個月將有約 150 萬中國人死​​於新冠病毒。

當下，世界其他地區雖對中國幫不上多少忙，卻必須為中國共產黨的這一重大轉變帶來的經濟影響做好準備。這並不容易。中國經濟可能在新年第一季度收縮。但經濟活動以及中國對商品、服務和原材料的需求應該會急劇回升。 因為，泰國的海灘以及蘋果或特斯拉等公司都會感受到這種影響，更不用說全球各地的中央銀行了。中國的重新開放將是 2023 年最大的經濟事件。

龐大的經濟體

隨着我們在這一年向前邁進，新冠病毒的大浪或漸漸地在減弱，許多患者將重返工作崗位。消費者和旅行者將能夠更自由地花錢。如此龐大的經濟體的強勁反彈意味着：僅是中國就可以推動全球增長的很大一部分。

文章接着指出，中共賭了一把。它希望人們不會基於其無能而變得更糟的悲慘生活，而是依照隨後的經濟復蘇來評斷政府。在年終講話中，中國共產黨的領導人習近平在承認前方“艱巨挑戰”的同時，保證“希望之光就在前方”。他似乎急於擺脫大流行病，並指出 2023 年經濟快速復蘇的可能性。

中國結束自我隔離對於依賴中國消費的國家與地區來說，將是個好消息。泰國普吉島的酒店和香港的購物中心此前都曾受到中國封鎖的沉重打擊。今天，旅遊網站被未來的旅行者淹沒。與放棄“清零”的前一天相比，2022年12 月 27 日在攜程上的預訂量增加了 250 %。

因此，經濟學家預計香港的 GDP 將增長 8 %。不僅如此，中國消費的原材料出口商也將從中受益。按統計數據，中國購買了世界五分之一的石油，一半以上的精鍊銅、鎳和鋅，以及五分之三以上的鐵礦石。

痛苦的副作用

文章筆鋒一轉警示，然而，在其他地方，中國的復蘇將帶來痛苦的副作用。 在世界大部分地區，它可能不會轉化為更高的增長，而是更高的通脹或更高的利率。中央銀行已經在以瘋狂的速度提高利率以對抗通貨膨脹。如果中國的重新開放增加了價格壓力，他們將不得不在更長時間內收緊貨幣政策。進口原材料的國家，包括許多來自西方的國家，最容易受到此類中斷的威脅。

再以石油市場為例。隨着歐洲和美國經濟放緩，中國需求的增長應足以抵消其消費下降的影響。據高盛分析稱，中國的快速復蘇可能會將作為基準的布倫特原油價格推高至每桶 100 美元，比當前價格高出四分之一。眾所皆知，能源價格上漲將成為抑制通脹的另一個障礙。

天然氣的儲備競賽

文章又提到，今年晚些時候，中國的重新開放應該會讓歐洲在天然氣供應方面保持警惕。通過減少中國的需求，“清零”政策曾促進歐洲能在 2022 年以更低的成本填充其水庫。而如今中國的強勁復蘇，則將加劇液化天然氣進口的競爭。

值得注意還有，對於中國自身而言，後疫情時代是不會回到原狀的。許多投資公司現在將這個國家視為風險更高的賭注。外國公司更害怕看到他們在華的業務中斷。許多人願意支付更多的金錢到別處去製造他們的產品。對中國新工廠的投資似乎正在放緩，而將業務轉移出中國的公司數量卻在增加。

這篇基於《經濟學人》的分析文章最後指出，當中國官員努力消除損害時，他們應該記住一些歷史事實。

中國上一次偉大的重新開放，是在毛澤東時代（毛 1976 年去世）不堪負擔的生活重壓之後，帶來了爆炸式的增長與繁榮：商品、人員、投資和思想開始流通，雙向跨越過中國的邊界。中國和世界其他地區都從中受益。

運氣好的話，當前中國的重新開放將會成功。不過，中共在疫情期間煽動的偏執和仇外心理肯定不會在一夜之間消失。新中國這次的開放程度如何，就讓我們拭目以待。