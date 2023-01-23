中國開放邊境 申請前往簽證稱爆滿

中國/簽證

中國開放邊境後入境簽證辦理爆滿。漫長的簽證等待時間令渴望前往中國探望新冠染病親屬的海外華人感到焦慮。

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據華爾街日報署名Karen Hao / Wenxin Fan今天報道稱，在實施了三年的動態清零防疫措施後，中國已經向世界打開大門， 至少理論上是這樣。而在現實中，許多渴望或急於前往中國的旅行者難以辦理入境簽證。

由於位於華盛頓的中國駐美大使館和在美國各地的領事館難以跟上申請浪潮，入境中國簽證的處理時間成倍增加。許多簽證辦事處完全關閉，讓想要前往中國的人在沒有幫助的情況下使用一個在線申請系統，而旅行社稱這個系統很容易崩潰。

與此同時，長期簽證仍然沒有恢復。中國此前在疫情期間暫停發放長期簽證，當時該國實施了一些世界上最嚴格的邊境管控。

這種情況使商務旅行者和急於在春節假期與親友團聚的海外華人感到失望。那些無法跨越邊境看望患病親人的人尤其沮喪，這些親人中許多是感染了新冠，此前新冠疫情已經使海外華人很長時間無法與在中國的親人見面。

一些障礙使得中國重新開放邊境看起來更像是一種願望而非現實，簽證延誤只是最新一個。有限的航班和高昂的機票價格也使入境中國變得困難。對於渴望看望生病的父母或參加葬禮的海外華人來說，這些挑戰令三年來的困難和干擾帶來的影響有增無減。

疫情期間，中國關閉了設在美國的線下籤證辦事處，停止面簽，並要求申請人將護照等申請材料發送至其郵箱。現在中國已經重新開放邊境，但簽證大廳尚未重啟。中國駐美國大使館及駐紐約總領事館在各自的網站上稱，將於1月25日恢復面簽。其他設在美國的領事館表示將於2月3日恢復面簽。

據幾位旅客稱，在為數不多的幾次與領事館的成功聯繫中，他們被告知，對於家庭緊急情況的簽證，幾乎沒有辦法加快審批，因為太多申請人都是類似情況。

一些簽證代辦機構表示，目前需要兩三周時間才能拿到簽證，而疫情前只需三四天。

據該報道，簽證問題也困擾着嚴格來說尚未過期的10年有效多次入境簽證的持有人。新冠疫情暴發前，此類簽證在經常到中國探親或開展商務活動的人士中很受歡迎。疫情期間，中國政府暫停了這類簽證的使用，要求赴華的個人申請另外的單次入境簽證。

在線上請願網站Change.org上，促請中國駐美國大使館“消除訪華障礙”、恢復10年有效多次入境簽證使用的請求已收集到約29,000個簽名。