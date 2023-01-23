嚴禁“哭窮賣慘” 還要“墳頭蹦迪”的荒謬

春晚

博訊新聞網林曉康撰文：近日，中共中央網信辦下達命令，要求開展為期一個月的所謂“清朗·2023年春節網絡環境整治”專項行動。文件稱嚴禁“哭窮買慘”，“嚴格管控借發布回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息……散步焦慮情緒，渲染社會陰暗面等等”。

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文章說：該文件下達與當前中國大陸不透明的疫情形勢有直接關係，聲稱“將持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止誤導公眾…”

香港知名出版人鮑樸在推文寫道：“這就是網信辦送給中國人的春節禮物。人生在世，生老病死，禍福旦夕，誰沒過焦慮？誰不曾有過灰暗情緒？指着老天說不許颳風下雨的不是小醜是什麼？”

在嚴禁中國人春節期間“哭窮買慘”的同時，中國央視綜合頻道在春節除夕（1月21日）晚播出以“欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活”為主題的春晚節目。央視4頻道則以“2023年傳奇中國節，載歌載舞慶佳節，歡歡喜喜過大年”為主題，宣稱中國各地都在歡天喜地熱熱鬧鬧地過新年。網民紛紛寫段子或以下的春聯嘲諷：

“棺材板上辦春晚 屍骨堆里慶新年”橫批：喪事喜辦。”“收放自如好諧意，火葬場里哭聲閉。多少人家已死絕，春晚新冠能蓋屁！”

“大白燈籠高高掛，匪共猶唱後庭花，來日無多閻羅怒，萬千冤魂共討伐！”

“滿堂戲子着錦袍，半壁江山屍煙飄，熱舞一台千家血，小品幾段萬戶膏。人淚落時天淚落，歌聲高處哭聲高，粉墨胭脂齊爭寵，恬不知恥唱今宵。”

也有網民表示：抵制墳頭蹦迪的春晚！！！”有人質問：“每人都有慶祝迎春的權利。但是在成千上萬的同胞辭世的時候，在國家電視台嘻嘻哈哈大肆歡慶，合適嗎？！”

還有網民怒批：“春晚越來越像一具披着國家意志的文藝腐屍，雖然高歌盛世，但它仍是死的。從腐朽的土地上長出來的文藝，再華麗，也不過是一張空洞沒有靈魂的裹屍袋而已。”