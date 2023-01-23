法新看肺炎疫情爆發三年後的武漢

新冠病毒/中國/武漢

漫卷全世界的新冠病毒疫情3年前從中國武漢開始。武漢這個擁有1100萬人口的大城市在2019年底開始受到當時未知病毒的襲擊，當時越來越多的武漢居民患染肺炎。2020年1月23日，中國當局下令封鎖武漢，希望阻止疫情蔓延。這一肺炎病毒在全世界導致數百萬人死亡，並使全球經濟嚴重受損。3年後的今天，武漢稱已經恢復正常生活。

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據法新社今天報道稱，三年後，武漢已經翻過了新冠病毒的那一頁。因為武漢居民多說，"我們不再害怕了！"武漢的人們說，他們現在已經恢復了完全正常的生活。

儘管疫情還在，世界大多數國家的生活都恢復了正常。而中國在經過三年的禁閉、強制隔離和檢測後，中國在12月取消了幾乎所有的健康限制。

法新社說，今天這個日子，在武漢看不到提醒人們2020年曾有世界末日跡象與氣氛。儘管寒風刺骨，但居民們正利用農曆新年假日逛市場或在長江邊上漫步。退休人員在踢腿伸腰，還有一些武漢人在霧霾天里也放風箏。

但是，3年前，2020年1月的封鎖城市的行動是在半夜宣布的，並在幾小時後實施，讓武漢居民們大吃一驚。而世界其他地區，人們24小時眼睛緊盯武漢新聞，焦急地實時關注着將成為全球流行病的疫情情況。

長達76天以來，武漢與世界隔絕，居民躲在家裡，醫院裡擠滿了病人，車站和機場關閉，道路被封鎖，交通停滯，商店被鎖門。

但是今天，2020年1月的混亂局面現在很遙遠了。

3年前，在一家商店前，法新社拍攝了一張倒在人行道上的死者的照片。

曾經被懷疑是染疫中心的華南海鮮市場舊址，在2020年被永久關閉。周一，巨大的天藍色障礙物仍然包圍着這個廢棄的海鮮市場建築群，市場前面停着一輛警車。

由於對病毒採取了嚴厲的清零措施，中國長期以來曾被說成是一個健康天堂，但是最近幾個星期卻一直面臨著最大的疫情反彈。

據中國官方的流行病學家吳尊友報告，自12月取消衛生限制以來，約有80%的中國人口感染了新冠病毒，他是中國抗疫的主要領導之一。

據中國本周末報告說，在1月13日至19日期間，至少有13,000多人與因新冠病毒而死亡。

法新社說，這個數字僅指在醫院報告的死亡人數，是在當局之前宣布的自12月以來的6萬左右的死亡人數後又經宣布的數字。對於14億人口來說，這可能是一個低估的數字。中國的許多醫院和火葬場似乎仍然不堪重負。