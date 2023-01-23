白紙抗議後續：RSF呼籲釋放仍被關押的兩名記者

中國/白紙抗議

總部設在巴黎的無國界記者（RSF）周一發表公告，譴責北京當局在中國清零政策的抗議活動後逮捕監禁4名中國記者，並要求釋放仍被關押的其中兩人。

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無國界記者（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，中國政府因記者現身抗議現場而便將他們逮捕拘禁，此舉所傳遞的訊息令人心寒”，他呼籲北京釋放因現身白紙革命而仍然被拘押的兩名記者以及中國的監獄內關押的所有記者與新聞自由捍衛人士，並且撤銷對他們的所有指控。

據介紹，去年十一月底，北京亮馬橋爆發民眾聚會示威，抗議中國政府的清零政策，之後，北京《新京報》記者楊柳及前財新記者轉獨立記者秦梓奕同於12月下旬遭逮捕拘禁，兩人已在1月下旬獲得保釋。另外兩名數周後被逮捕的記者，獨立記者李思琪與《人物》雜誌記者王雪卻仍然遭到拘押。他們四人遭指控“尋釁滋事”“聚眾擾亂社會秩序”等罪名。

2022年11月24日，新疆烏魯木齊一棟住宅樓爆發火災，居民因被反鎖在家中無法逃出而死傷慘重，其後，烏魯木齊、北京、上海、廣州、成都、武漢等城市均於其後爆發了轟轟烈烈的“白紙抗議”運動。參與抗議活動的部分人士或者當場被逮捕，或者在數周後被警方抓走。

據維權網的不完全統計，目前知道姓名的有三十多人，粗略估計的總數約有100餘人。其中某些人已經取保獲釋。

另據德國之聲報道，「白紙抗議」兩個月後，多位在德國參與聚會抗議的留學生收到釣魚訊息。對北京政府「秋後算賬」的擔憂給部分留學生的歸國計畫蒙上了陰影。