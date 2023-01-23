國際能源署繼續看好中國需求

RFI原材 / 全球經濟

總部在巴黎的國際能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）近日預測，隨着中國的解封，在航空業需要煤油的拉動下，2023年全球對石油的需求不僅穩定，甚至還有可能會再創新高。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）近日發布上網的最新報道內容之一。不過，由於俄羅斯產量減少，石油供應將可能會出現緊張。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月20日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭（Altin Lazaj）的報道。國際能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）在上周三2023年01月18日對外發布的最新預測說，2023年全球石油需求依然穩固，而且還將有賴中國的拉動。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La demande de pétrole pourrait atteindre un pic cette année, selon l'AIE]。換做中文可被譯作：[據國際能源署，石油需求今年可能會達到峰值]。下面是簡介以供分享。

- 國際能源署（AIE）預測中國繼續帶動石油需求 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先表示，中國經濟將隨着衛生限制的解封，帶動2023年石油消費的反彈。國際能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）預測，全球每天的需求將高達1億170萬桶，相當於每天增加近200萬桶，其中有近半將得益於全球原油第一大進口國-中國。

RFI Image Archive / AIE : la demande de pétrole pourrait atteindre un pic en 2023. Ici, le logo de l'AIE-Agence Internationale de l’Energie. (illustration) AIE / RFI Image Archive

在這一預測中，分析師還認為，中國經濟將復蘇。2023年的國內生產總值（PIB-Produit Intérieur Brut）可達4.9%，比去年的3%要高。對中國經濟重啟的樂觀主義在過去幾天甚至還刺激了原油市場上的價格。

- 國際能源署（AIE）擔心供應可能無法滿足需求 -

本台RFI法文報導還提到，在供應方面，由於俄羅斯的產量減少，供應方面的增長將放緩。以2022年12月份為例，受西方國家的禁運影響，俄羅斯石油出口量月度環比每天減少了20萬桶。這將可能給市場帶來壓力。

RFI Image Archive / Le secrétaire général de l'ONU a appelé mercredi 18 janvier 2023 à poursuivre les majors pétrolières, comme les cigarettiers l'ont été, pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique. (illustration) AP - Markus Schreiber / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道指出，面對石油將增產的這種展望，聯合國發出了警告。古特雷斯秘書長(Antonio Guterres)在[達沃斯經濟論壇]（Davos）上批評石油巨頭長年隱瞞石化能源對氣候升溫所造成的後果。聯合國秘書長呼籲應對這樣的過失予以追究。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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