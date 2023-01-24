中俄一家親警醒德國人？德國一港口拒絕中國擁股權

德國/中國

據日媒消息，中國國有企業中遠海運已在去年 6 月悄悄歸還 1 億歐元杜伊斯堡（Duisburg）港口碼頭 30% 的股權。同年11月，杜伊斯堡直接喊停與華為合作的智慧城市項目，這表明中國一帶一路倡議在德國撞牆了。

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自由時報今天引述日本經濟新聞稱，該一帶一路歐洲大門或被上鎖！傳中企吐出德港口所有股權。德國對中政策似有轉彎跡象，中俄1家親讓德國升高戒心。

據日經亞洲新聞，德國杜伊斯堡位於萊茵河的魯爾河交彙處，是德國工業重鎮，杜伊斯堡港則是歐洲最大的內陸港。上世紀末，杜伊斯堡傳統的鋼鐵及煤炭工業沒落，大批工人失業，重創經濟。

2014年，中國領導人習近平訪問德國，透過一帶一路基建將杜伊斯堡當作歐洲物流中樞，將其打造成世界最大的內陸港。中國計畫於 2021 年在萊茵河畔建立一個龐大的中國商業中心，數百家中國公司將從那裡發展其歐洲分銷網絡，當地人以為迎來救世主。時至今日，中國一帶一路在杜伊斯堡的前景越來越黯淡，主因就是俄烏戰和德中關係尷尬。尤其，俄羅斯突然減少對德國天然氣出口，讓德國決策者產生明白，關鍵基礎設施落入壞人之手，並非好主意。

大約在同一時間，據信中國國有企業中遠海運控股在去年 6 月悄悄歸還了 1 億歐元，這是杜伊斯堡港口碼頭項目 30% 的股份。不僅如此，去年 11 月，杜伊斯堡以中俄一家親為由，直接停止該市與華為所簽訂智慧城市諒解備忘錄。

據該報道，智庫墨卡托中國研究所學者Antonia Hmaidi 說，德國政府即將發布新的中國戰略，整體政治氣候可能會惡化，這可能會使杜伊斯堡與中國的商業關係進一步降溫。