中國足協又地震：假球案越滾越大

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湖北省紀委監委網站發布消息公告稱，中國足協常務副秘書長陳永亮因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。香港媒體此前透露陳永亮以及其他足協官員遭調查消息，稱中國足協地震。震央緣由或是嚴重踢假球案滾大。

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星島日報引據湖北省紀委監委消息，因涉嫌嚴重違紀違法，中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查；中國足協執委、原秘書長劉奕接受監察調查。

該消息說，中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

該報道引據中國官方媒體消息，中國足協國管部部長、常務副秘書長陳永亮15日忽然缺席了足協執委會會議，足協相關部門也撤掉了陳永亮的銘牌。同時，他也沒有出現在原定的足協杯頒獎嘉賓名單上和頒獎現場。報道指，此前李鐵案只是停留在聯賽打假波的調查上，一直未燒到足協身上，結果現在陳永亮被查，給足協帶來大地震。陳永亮被查，給足協的打擊，恐怕比李鐵更大。因為他掌管的權力太大了，握有實權的部門太多了。

報道指，陳永亮初期只是中超公司的工作人員，但在足協技術部主任李冬生的起訴書上，清晰寫着陳永亮與李東生合謀，通過裁判培訓費來分贓培訓款項。然而，就在李冬生出事後被判刑9年，陳永亮卻毫髮無損繼續留任足協，更神奇的是，陳永亮在足協仕途亨通，不到幾年時間，先後提拔上中超公司總經理，中超公司董事，中國足協聯賽部部長和裁委會主任。

星島日報稱，更有消息指，陳永亮被查，除了李鐵獲得足協四年長約的合同門，和他主管裁判工作或有直接關係。據悉，李鐵涉嫌嚴重違法一案，該案也由湖北省監委調查，至今已有逾20人被帶走。

中紀委，湖北省紀委監委，以及此報道均沒有提及嚴重違法違紀以及假球案細節內容。