楊紫瓊憑《天馬行空》成首名入圍奧斯卡影後的華人女星

入圍奧斯卡

早報報道，第95屆奧斯卡獎入圍名單出爐，60歲的馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑藉電影《天馬行空》（Everything Everywhere All At Once）獲提名影後，她也是首名角逐奧斯卡影後的華人女星，將與《塔爾》（Tar）的Cate Blanchett（姬蒂班查）與“The Fabelmans”（暫譯《造夢之家》）的Michelle Williams（蜜雪兒威廉絲）等人一較高低。

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楊紫瓊是大熱突圍，她較早前已憑華人導演關家永與美國導演Daniel Scheinert（丹尼爾舒奈特）所編導的這部喜劇冒險動作片《天馬行空》，拿了多個影後獎座，包括最重要的奧斯卡前哨美國國家評論協會獎（National Board of Review）影後，以及金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎。楊紫瓊在《天馬行空》飾演的美國華裔師奶蠟燭兩頭燒，在自家洗衣店忙進忙出，家人又狀況百出。丈夫突然自稱來自另一個宇宙，有聽沒懂的她隨後陷入多重宇宙大亂鬥，肩負拯救世界的使命。

《天馬行空》也入圍多個獎，包括Stephanie Hsu（史蒂芬妮·許）與Jamie Lee Curtis（傑米李柯蒂斯）的女配角獎，最高榮譽的最佳電影獎與最佳導演獎等，風頭很健。

奧斯卡史上有多名擁有亞裔血統的女星曾獲得影後頭銜，包括《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）的Vivien Leigh（費雯麗）等。《游牧人生》（Nomadland）的華人導演趙婷、《斷背山》等片的李安則曾獲得奧斯卡最佳導演獎等。

第95屆奧斯卡頒獎典將於本地時間2023年3月13日在美國洛杉磯杜比劇院舉行。