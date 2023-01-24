入圍奧斯卡

楊紫瓊憑《天馬行空》成首名入圍奧斯卡影後的華人女星

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Michelle Yeoh (et Li Jing sur la photo) est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, décerné le 12 mars à Hollywood. En lice à ses côtés: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams. Leonine
Michelle Yeoh (et Li Jing sur la photo) est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, décerné le 12 mars à Hollywood. En lice à ses côtés: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams. Leonine © DS
作者： 法廣
4 分鐘

早報報道，第95屆奧斯卡獎入圍名單出爐，60歲的馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑藉電影《天馬行空》（Everything Everywhere All At Once）獲提名影後，她也是首名角逐奧斯卡影後的華人女星，將與《塔爾》（Tar）的Cate Blanchett（姬蒂班查）與“The Fabelmans”（暫譯《造夢之家》）的Michelle Williams（蜜雪兒威廉絲）等人一較高低。

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楊紫瓊是大熱突圍，她較早前已憑華人導演關家永與美國導演Daniel Scheinert（丹尼爾舒奈特）所編導的這部喜劇冒險動作片《天馬行空》，拿了多個影後獎座，包括最重要的奧斯卡前哨美國國家評論協會獎（National Board of Review）影後，以及金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎。楊紫瓊在《天馬行空》飾演的美國華裔師奶蠟燭兩頭燒，在自家洗衣店忙進忙出，家人又狀況百出。丈夫突然自稱來自另一個宇宙，有聽沒懂的她隨後陷入多重宇宙大亂鬥，肩負拯救世界的使命。

《天馬行空》也入圍多個獎，包括Stephanie Hsu（史蒂芬妮·許）與Jamie Lee Curtis（傑米李柯蒂斯）的女配角獎，最高榮譽的最佳電影獎與最佳導演獎等，風頭很健。

奧斯卡史上有多名擁有亞裔血統的女星曾獲得影後頭銜，包括《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）的Vivien Leigh（費雯麗）等。《游牧人生》（Nomadland）的華人導演趙婷、《斷背山》等片的李安則曾獲得奧斯卡最佳導演獎等。

第95屆奧斯卡頒獎典將於本地時間2023年3月13日在美國洛杉磯杜比劇院舉行。

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