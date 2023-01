入圍奧斯卡

楊紫瓊憑《天馬行空》成首名入圍奧斯卡影後的華人女星

Michelle Yeoh (et Li Jing sur la photo) est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, décerné le 12 mars à Hollywood. En lice à ses côtés: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams. Leonine © DS

作者: 法廣 4 分鐘

早報報道,第95屆奧斯卡獎入圍名單出爐,60歲的馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑藉電影《天馬行空》(Everything Everywhere All At Once)獲提名影後,她也是首名角逐奧斯卡影後的華人女星,將與《塔爾》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)與“The Fabelmans”(暫譯《造夢之家》)的Michelle Williams(蜜雪兒威廉絲)等人一較高低。