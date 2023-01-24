法國專家：“中國將重新開放還是將閉關鎖國？”

閉關鎖國？

新年過後，法國ESSEC高等商學院研究員陸克( Philippe Le Corre )發表一篇題為“中國將重新開放還是將閉關鎖國”的文章。文章表示，即使大多數中國人的特徵是對共產黨的百依百順，但當經濟和社會穩定的承諾受到質疑時，情況就不同了。

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文章一開頭寫道：農曆新年時許多中國人可以在全國各地探親，這是清零政策實施以來的第一次。法國研究員表示，去年初北京當局突然取消清零政策，使得全國正在經歷全所未有的新冠疫情浪潮。陸克引述中國知名專家吳尊友1月21日的消息說，中國解封後已經有80%的人口感染過新冠病毒。他表示，大面積染疫給中國證券信譽造成了非常破壞性的後果。他不明白為什麼以習近平總書記為首的中國共產黨領導層為何在近三年全力捍衛“清零”政策後出現如此急轉彎！

法國高等商學院研究員陸克列舉了習近平面臨的困境。他表示，外界不清楚中南海真正的秘密。但去年中國幾個大城市爆發不滿浪潮後，上層很簡單地預測這樣下去風險太大了：經濟下滑、房地產危機、人口下降（自 2021 年以來人口減少了 85 萬人），這都是當局要面臨的困局。這名研究員還認為，儘管中國近幾個月來試圖“重返國際舞台”，例如中國國家主席習近平訪問中亞、在印尼參加20國集團峰會，出訪沙特，但是中國與世界其他地區的關係往往很緊張。

法國高等商校研究員陸克還認為，即使大多數中國人的特徵是對共產黨的百依百順，但當經濟和社會穩定的承諾受到質疑時，情況就不同了。由於疫情大爆發死亡人數不斷增加，迫使中國國家衛健委一會兒宣布停止公布死亡數據；隔幾天又公布一些令人很難相信的死亡人數。面對大面積的疫情，中國醫療希望明顯暴露出弱點，2022年被實行長期封禁的上海，特別是那些中產階層忽然意識到，中國這些年的孤立無援搞得並不是那麼成功。

法國高等商校研究員陸克寫道：中國對清零後放開的質疑非常不滿。按照“環球網”的說法，在“動態”中“清零”，這意味着中國的防控政策從來就不是僵化、一成不變的，而會隨着疫情變化隨時做出調整。不變的是對待人民生命與健康的高度負責。

法國專家認為，許多國家在中國實施清零政策的時候，給絕大多數人，特別是年長的老人接種了疫苗，隨後慢慢學着和奧密克戎病毒並存，而在中國這個病毒在中國傳播的速度之快莫讓當局別無選擇，一瞬間取消了其清零政策。

法國高等商校研究員陸克認為，習近平敢於大轉彎，是因為他自認成功連任中共領導人使他能夠在沒有附帶損害風險。法國專家還表示，中國共產黨權力機構（常委、政治局和中央委員會）的組成反映了幾乎前所未有的統一性，即為同一個“派系”服務。

法國研究員表示，為共產黨唱高調的人一定會加倍努力為2022年12月7日“解封”的決定提出各種各樣的辯護。但中國老百姓的記憶並不那麼差。他們親眼目睹了家庭悲劇、醫療環境和生存環境如何變差。法國專家最後表示，經濟放緩繼續讓民營企業感到困惑，像馬雲這樣的幾位明星人物被列入黑名單，被迫全身退出電子商務巨頭阿里巴巴的前子公司螞蟻集團。

法國專家說，這些事情也讓跨國大公司出了一身一身的冷汗。他們意識到，這幾年中國這個大市場前景黯淡。