海外人權團體呼籲布林肯關注中國人權和政治犯

布林肯

美國國務卿布林肯預計將於今年二月初前往北京。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）1月24日在推特發文表示，布林肯日前與多個海外組織會見，聽取了有關新疆、香港、西藏和中國整體侵犯人權的情況。

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在布林肯啟程前，位於美國的自由亞洲電台記者訪問了多個海外人權組織及中國政治犯家屬，羅勝春是被關押的中國人權律師丁家喜的妻子，長期替廈門聚會案當事人奔走。她呼籲布林肯關注廈門聚會案和中國政治犯，呼籲中共當局釋放丁家喜，許志永、常瑋平、李翹楚等人外，然後就是白紙運動的曹芷馨、李康夢等。她說：我最關心的是在四通橋上舉橫幅的彭立發先生。人權是一個避不開的話題，如果他（布林肯）去中國卻對人權隻字不提，這是說不過去的。”“中國政府看似積極想與美國重修舊好，因此美國有能力藉此機會傳達對於中國人權狀況的擔憂，甚至進一步促進改善現狀。”

位於美國華盛頓的香港民主委員會（HKDC）執行董事郭鳳儀（Anna Kwok）卻表示擔心，美國官員到達當地後反而“身段變軟”，和在美國境內時的“大聲譴責”天差地遠。郭鳳儀錶示，目前香港有至少一千兩百名政治犯，她希望布林肯在與中國官員會晤時，能夠反應中國政府不當關押的情況，以及香港政治局勢、自由受到侵蝕等問題。此外，她在受訪時還替新疆維吾爾人、西藏人等少數民族發聲，希望美國政府能關注北京對於境內少數民族的迫害，甚至種族滅絕的情況。郭鳳儀說：我們希望布林肯這次訪華時不要忘記，他曾經為中國不同族群，為香港人、西藏人、維吾爾人說過的不同承諾，以及他對人權和自由的保證。”

自由亞洲電台報道說：布林肯是否會在中國提及人權問題，以及是否會敦促北京予以改正，尚未收到美國國務院方面的回復。可以確信的是，海外人權團體將在未來一兩周內做出更多呼籲行動。