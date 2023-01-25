中國回擊美國財長：管好你們自己的債事

中國/美國/贊比亞/債務

在美國財政部長耶倫本周稱中國是非洲尤其是贊比亞債務重組改革的障礙之後，駐贊比亞的中國官員做出回應，明確回擊說，先把自己家的債務事情管好。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，耶倫非洲講話後，中國駐贊比亞大使館周二在官方網站上表示，“美國對境外債務問題的最大貢獻，就是應該採取負責任的貨幣政策，來應對自身債務問題，並停止破壞其他主權國家的債務問題所做出的積極努力。”

美國債務問題近日突出。美國眾議院的共和黨人正在使用一種冒險的、不尋常的威脅，拒絕就新的債務上限進行投票，上限數字反映美國政府已經花費和現在欠下的錢，以向拜登政府和民主黨施壓，要求他們削減支出計畫。到目前為止，白宮拒絕談判，並期待強硬的共和黨人在企業、投資者和溫和派的不同壓力下退縮。

美國國債約為 31 萬億美元，這一數字自 2000 年的 5.6 萬億美元以來大幅飆升，部分原因是人口老齡化支出增加、伊拉克和阿富汗戰爭支出、新冠防疫計畫以及減稅措施。

據路透社說，美國財長耶倫和國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃周日分別抵達贊比亞，強調非洲債務改革的必要性。贊比亞在 2020 年出現債務違約，迄今為止在與中國和私人債權人的債務重組方面進展甚微，這種情況已將民眾更加推向貧困。

世界銀行表示，到 2022 年，贊比亞這個世界上最貧窮的國家將面臨向官方和私營部門債權人支付 350 億美元的債務，其中 40% 以上是對中國的欠債。

非洲開發銀行上周表示，美聯儲加息旨在抑制國內通貨膨脹，但美元升值增加了非洲國家的償債負擔。