中國報告新冠疫死降70%

中國/新冠病毒

據中國官方今天報告，中國新冠病毒重症病例較本月初的峰值下降了 72%，而醫院中新冠患者的每日死亡人數較峰值下降了 79%。

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據中國疾病控制和預防中心今天報告稱，中國新冠死亡人數、重症病例自高峰期以來已下降 70% 以上。該數據發布在中心的官方網站上，此前一位著名的中國政府科學家周末表示，中國 14 億人口中有 80% 已經被感染，這使得新冠病毒疫情在未來兩三個月內大幅反彈的可能性很小。

據路透社說，中國在嚴格推行清零政策長達3年後，於去年 12 月初突然終止了該清零政策，感染人數在這個世界上人口最多的國家激增。雖然中國官員們表示感染已經達到頂峰，但一些全球專家警告說，隨着數百萬中國人在農曆新年假期回家與家人團聚，農村地區的病例可能會激增，而農村地區的應對能力較差。

中國疾病預防控制中心表示，中國的重症患者人數在 1 月 4 日達到峰值，為 128,000 例，到 1 月 23 日降至 36,000 例。與此同時，醫院死亡人數在 1 月 4 日達到每日峰值 4,273 人，到 1 月 23 日降至 896 人。發熱門診就診人數從 12 月 22 日的峰值 286.7 萬人次下降 96.2% 至 1 月 11 日的 11 萬人次23.

中國疾控中心說，2022年12月22日，感染人數和發熱門診就診人次均達到峰值，每日新增感染人數”超過700萬，每日發熱門診就診人次峰值為2867萬人次。

該數據是在國家衛生委員會一位官員發表評論之後發布的，該官員上周表示，中國已經過了發熱門診、急診室和危重病患者的高峰期。1 月 12 日，當局宣布，自中國取消其嚴格的清零政策以來，已有近 60,000 名新冠患者在醫院死亡。

該報道稱，但一些專家表示，這個數字可能大大低估了疫死，因為它不包括那些死在家裡的人，而且許多醫生表示，他們不被鼓勵將新冠病毒列為死因。