單日投注額20.6億 破回歸後「賀歲馬」兼歷史紀錄

香港/賽馬

香港每年大年初三的「賀歲馬」，可能證實了俗語「生意淡薄 不如賭博」的說法，在香港經濟因疫情打擊以致個人收入下降之際，「賀歲馬」的全日投注額卻是連續三年打破紀錄，今年破紀錄的 20.6億港元(下同，折算約為2.4億歐元)投注額，不單創下香港回歸廿五年來的單日投注額新高，更打破有史以來的「賀歲馬」投注額紀錄。

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今年是疫情後首度容許公眾入場，全日有逾 8.4萬人進場觀賞11場賽事，投注額較去年大升10.6%，達到20.6億元，僅次於97年6月馬季煞科日的25.42億元歷史最高投注額，但卻是97年7月1日回歸後的單日投注額新高。馬會行政總裁應家柏賽後表示，單是本地投注額便按年上升9.4%，加上海外投注的「彙合彩池」升15%，令綜合升幅超過一成，對投注額再創新高感到高興，形容是反映社會大致復常。

不過，若以投注額創新高來界定社會「復常」，香港早已「復常」，因為根據馬會紀錄，香港除了2020年的「農曆新年賽馬日」因疫情初爆而錄得投注額大跌一成六丶只得14.71億之外，2021年的「賀歲馬」投注額已超越疫情前超過17億元的破紀錄水平，達到18.43億元；翌年又再創紀錄，投注額達18.63億元；今年紀錄被連續第三年打破，而且升幅是三年之冠。

今年是疫後首次全面恢復讓公眾人士入場觀賞賀歲馬, 丁財兩旺, 馬迷未賭先贏得現場欣賞著名歌星獻唱 2023年1月25日 © 馬會圖片

馬會在每年農曆新年年初三均會舉行賽馬，並為入場者添置風車丶銅鑼丶財神等具新春意味的裝設和贈送小禮品，成為旅遊吸引點之一，而今年的「賀歲馬」，入場人士均獲派「招財筆」和抽獎卡。入場人士除馬迷外，亦有聲稱媚純為感受熱鬧氣氛的市民，更有中國內地來港遊客專程入場觀看賽事，期望現場感受賽馬氣氛和小賭怡情，試試運氣。