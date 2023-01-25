四十所英國大學和中國機構合作關係受到懷疑

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英國《泰晤士報》近日披露，超過四十所英國大學和中國機構有合作關係。這些機構被指和中國政府的“惡意活動”有關，包括參與維吾爾種族滅絕、核武開發、間諜活動、國防研究及黑客活動等。

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英國高校的中國合作單位被指劣跡斑斑，其中一所大學是英國頂尖大學劍橋大學，曾和中國的清華大學簽訂協議。而清華大學被指開發聲音辨識技術，用於侵害新疆人權，並參與中國網絡攻擊和國防研究，也是中國國家主席習近平的母校。

另外四所蘇格蘭大學，包括羅伯特戈登大學（Robert Gordon）、亞伯丁大學（Aberdeen）、鄧迪大學（Dundee） 和斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde），都和哈爾濱工程大學達成協議。哈爾濱工程大學參與中國解放軍潛艇、水下武器和軍艦項目，並進行核潛艇研究。

還有一批英國大學和被稱為“中國國防七子”的機構有聯繫，即包括北京航空航天大學，北京理工大學等在內的中國“國防七校”。它們被指充當中國解放軍的“白手套”，為中國軍方竊取外國科研成果。這七個機構已被美國列入制裁清單，它們如果要從美國企業進口產品，必須先獲得美國當局批准。

中國機構和影響力滲透世界著名大學的情況比比皆是，最新一例甚至與拜登總統機密文件案的發現有關。在美國福克斯新聞頻道周一播出的“美國報道”節目中，民主黨眾議員羅康納 (D-CA) 稱，應該對賓夕法尼亞大學收到的來自中國的捐款進行調查，以及調查這筆錢是做什麼用的，這筆錢還是否與賓夕法尼亞拜登中心有什麼關係，近期爆發的文件案中，拜登總統擁有的一些機密文件就是在那裡被發現的。