挪威主權財富基金指控中國與印度兩公司違法向緬甸出售軍火

挪威/主權財富基金/中國

挪威銀行宣布，挪威的主權財富基金，已經排除了兩個違法向緬甸供應武器的國家，中國與印度。挪威的主權財富基金擁有超過1.2萬億歐元資產，稱是世界上最大的基金，

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據法新社今天報道稱，挪威的主權財富基金從中國和印度兩個公司撤資。該基金已經從AviChina Industry & Technology和Bharat Electronics撤資，因為 "這些公司向一個嚴重和系統地違反國際敵對行動規則的國家出售武器，這是不可接受的違規與風險。"

根據現有的最新數據，該基金在周三上午的價值為131,830億克朗（12,300億歐元），在2021年底持有中國集團0.37%的股份，印度集團0.32%的股份。

挪威的主權財富基金指責中國AviChina在2021年12月向緬甸交付了K-8輕型軍用飛機，而緬甸自同年2月1日發生軍事政變以來一直在軍政府的控制之下。

印度巴拉特電子公司也在接受調查，它被指控在2021年7月向緬甸提供了一套遙控武器系統。

該報道稱，這些取消基金資格的決定是由挪威銀行管理層根據道德（諮詢）委員會的建議作出的。

挪威主權財富基金是世界上最大的投資者之一，在全球9000多家公司擁有股份。它還持有對債券和房地產的投資。挪威主權財富基金的管理受到一套道德規則的約束，禁止它投資於嚴重侵犯人權的公司、製造核武器或 "特別不人道 "的公司、或對煤炭和煙草投資。

至此，挪威主權財富基金已經從多家公司撤資，包括空客、波音、嘉能可、洛克希德-馬丁和菲利普-莫里斯等等，這些公司現在都被列入某種黑名單。