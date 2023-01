月曆新年被與中國新年“鬥爭” 中國新外長秦剛也用“月”歷拜年遭指不是中國貨

中國/農曆年

中國網紅疑似在官方鼓動下出征國內外所有不說農曆年新年是中國新年的人,爭議甚囂塵上。中國愛國者斬釘截鐵說,農曆,月曆,都是來自中國,當然應該是中國新年節日。但網上有人找出中國外長秦剛農曆春節拜賀時,使用月亮的詞,而沒有用“中國的”詞,立即引發愛國粉紅批評,甚至說秦剛是韓版外長,而不是中國國產版外長。

中國外長用“Lunar”拜年,中國一眾小粉紅玻璃心碎竟說:他不是國產的...。

據新頭殼署名曾品潔今天報道稱,網友發現,中國外長秦剛使用Lunar New Year拜年。 因近日適逢過年假期,許多藝人、政治人物紛紛在社交平台拜年。不過,網友發現,中國外交部長秦剛竟使用“Lunar New Year”( 農曆新年 ),而非“Chinese New Year” ( 中國新年 ) 來拜年。對此,中國網友玻璃心碎稱:“這是韓版秦剛,不是國產秦剛”

不少知名人物使用“Lunar New Year”拜年,都慘遭小粉紅出征。

不過,推特網紅“方舟子”直言,“這些小粉紅很沒常識,數典忘祖。幾千年來從來就沒有什麼中國新年。中國古代叫元旦,民國之後把公曆新年第一天定為元旦,傳統的元旦改叫春節。 中國新年最開始是外國人叫的,中國人自己從來不這麼叫。”“方舟子”今 ( 25 ) 日凌晨又發文指出,秦剛外長也用農曆新年而不是中國新年,他諷刺問道:“小粉紅、中國網軍傻眼了?”

據該報道,對此,網友們紛紛留言:“小粉紅會自己洗腦,這個不用擔心”、“小粉紅說,這個我不敢欺負!”、“最大的反華組織就是共產黨”。中國網友則是回應:“這是韓版秦剛,不是國產秦剛”、“新年必須是中國的,病毒絕不能是武漢的”