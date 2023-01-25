歐洲航天局或稱沒有向中國天宮空間站派遣宇航員的計畫

歐洲/中國/太空開發

歐洲航天局一位高級官員表示，該機構沒有計畫在未來將歐洲宇航員送往新落成的中國空間站。南華早報稱，這是歐洲航天部門首次明確表示該機構不再致力於在近期內與中國進行載人航天合作。消息稱烏克蘭戰爭等因素致使歐洲與中國太空開發的合作生出障礙。

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歐洲航天局表示沒有向中國天宮空間站派遣宇航員的計畫，南華早報今天說，ESA 總幹事的評論首次表明它不再有興趣與中國合作進行載人太空探索。據約瑟夫·阿施巴赫 (Josef Aschbacher) 表示，歐洲航天局22 個成員國轉而專註於對歐洲國際空間站計畫的承諾。

據歐空局總幹事約瑟夫阿施巴赫周一在巴黎舉行的新聞發布會上說，“我們既沒有預算也沒有政治綠燈，也沒有打算參與中國空間站。”

他在新聞發布會上被問及歐空局是否仍在考慮將宇航員送往中國天宮的問題。

中國去年底在近地軌道建成的天宮，是歐空局和中國載人航天局在 2014 年簽署協議以將雙方的夥伴關係提升到一個新水平時的重點合作領域。2017年，歐空局派出兩名宇航員薩曼莎·克里斯托弗雷蒂和馬蒂亞斯·毛雷爾在沿海城市煙台與中國宇航員進行為期9天的聯合訓練。

據歐洲航天局當時說，“ESA 的最終目標是與中國建立長期合作關係，並讓 ESA 宇航員在中國的空間站上飛行。”

據一位駐北京的太空科學家說，“這是一個不幸的消息，但並非完全出乎意料。在過去的幾年裡，新冠疫情 和烏克蘭的戰爭局勢使合作變得越來越困難，”由於問題的敏感性，他不願透露姓名。

Aschbacher 發表上述評論之際，ESA 的 22 個成員國最近批准了一項創紀錄的近 170 億歐元（176 億美元）的預算，以支持該機構未來三年的活動。大約 5% 的資金將用於國際空間站，歐空局自 1980 年代以來一直是國際空間站的成員，並負責其年度成本的 8.3%。它還將幫助歐洲科學家為他們的 ExoMars 探測器建造一個新的着陸平台，該探測器是他們與俄羅斯開發的，用於尋找火星上過去生命的跡象，但由於烏克蘭戰爭而被暫停。

去年11月，中國航天局官員表示，隨時歡迎外國航天員進入天宮，中國正在積極籌備培養國際航天員。