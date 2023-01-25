港警處理噪音投訴遇反抗開三槍 菲籍男子中槍危殆

香港/社會

香港警方在一個離島處理噪音投訴時據報遇到反抗，警員向一名襲擊他的菲律賓裔男子連開三槍，受傷由直升機送院，當時清醒，現時情況危殆；而開槍警員和另一名同行警員亦告受傷。

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根據警方通報和現場消息，警方昨(24日)晚兩度接獲有關坪州永安街一個單位的噪音投訴，警員首次處理後約兩小時再接投訴，上門處理時，一名應門的菲籍男子似有酒意，突然發難以手叉着一名警員頸部，推走和追打警員，雙方糾纏到樓下，警員先是噴射胡椒噴劑，但未能制止襲擊者，於是開三槍，打中該名43歲丶擁有香港永久居叱身分的菲籍男子的左邊肩膊丶手及左下腹。媒體片段所見，該男子受傷躺在地上後，仍不時呻吟，有身穿警員制服人士拿起傷者的手按着傷口，開槍警員躺在他附近。傷者其後由飛行服務隊的直升機送往東區醫院接受手術，今早情況危殆。

事發時屋內共其四男四女在慶祝節日，同屋另一名33歲菲籍男子在襲擊者追打警員時，嘗試阻撓另一名警員，被警方制服後，以涉嫌阻差辦公及襲警被捕，被通宵扣查。

兩名受傷警員亦由直升機送往灣仔另一醫院救治，其中，開槍的警員需以擔架床送院，另一名警員則坐輪椅入院。兩人並無大礙，今早已出院，返回坪州協助調查。

警方事後封鎖現場調查，有身穿避彈衣及戴頭盔的警員持長槍到場增援。據了解，警方至今早只尋回一個彈頭，現場以白紙作標記。