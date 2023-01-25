美國智庫警告：中國創新能力正在超過美國

創新能力比超

美國智庫日前表示，中國的創新能力正在超越美國。該智庫認為，根據創新和先進產業表現的關鍵指標，中國在創新總產出方面已超過美國，並在比例上接近美國的水平。因此，美國如果要保持其領導地位，必須立刻警醒起來，做出更具戰略性和更有力的反應。

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設在美國首都華盛頓的非營利、無黨派研究機構信息技術與創新基金會（ITIF）1月23日發表研究報告說：“美國醒醒吧，中國在創新能力方面將超過美國。”該報告認為，中國的定位已經“從模仿者演變為創新者，遵循了其鄰居亞洲四小龍開闢的道路”，並且已經證明自己有能力在超級計算機和高鐵等多項先進技術方面引領世界。

報告說：“中國的創新潛力威脅着美國及其盟國在高附加值先進產業中的市場份額，而這些產業對美國的繁榮和安全至關重要。”根據這份報告，2010年，中國的創新和先進產業能力，在占其經濟規模、人口等按比例計算，大約是美國能力的58%，其產出量則是美國產出的78%。

報告還指出，截至2020年，中國的創新和先進產業能力，按比例增加到了美國能力的75%左右，其絕對值增加到了139%。

信息技術與創新基金會的研究發現，中國的大多數創新指標，以及每個指標組中都取得了顯著的進展，其中最大的進步來自創新的產出。

報告警告說，儘管中國仍然面臨經濟挑戰，但中國在廣泛的創新指標上取得的進展表明，它在創新和先進產業產出方面將要超越美國--無論是按比例還是絕對值計算。

該報告發現，總體而言，相對於美國，中國取得了顯著的進步。這一進步在創新產出方面最為強勁和廣泛，毫不奇怪，在不考慮規模的指標上，它超過了美國。

報告認為，中國在創新能力方面快速進步，美國不可等閑視之；因為在先進的高附加值行業失去競爭優勢的後果，與在低技能行業失去競爭優勢的後果不同。其中主要有三個原因：重新進入的障礙、失去高薪工作，以及帶來國家安全風險。

信息技術與創新基金會的研究指出，中國正開始利用其龐大的經濟和人口的優勢，在創新指標的總產出方面，例如科學和工程文章發表數量、博士學位授予數量，以及先進產業的產出等方面超過了美國。

不過，“這已經轉化為各自國家經濟或人口規模的指標進展緩慢但是顯著。如果從這方面來說，中國仍然落後於美國。”