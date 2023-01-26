中國北方大寒 多地停供天然氣無法取暖

天然氣供暖

2023春節期間中國多地氣溫驟降，1月25日早上，十多個省會最低氣溫創新低，卻再次出現多個北方省份天然氣短缺甚至停止供暖，民眾抱怨冬天難過。

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中國最北的漠河市，最近連續三天最低氣溫達零-50°C。北京市最低氣溫低至 -16.7℃，為1978年以來1月下旬的最低值。但河北省的一些地區卻出現停供天然氣無法取暖的問題，成為微博討論的話題。

從1月初就開始出現網民抱怨：“今年冬天河北農村天然氣限購，每天半夜停氣，供暖成了大問題。再忍兩月，河北的農村人就整整凍了一冬天了。”1月4日，財新網就報導，隆冬臘月，河北省部分地區天然氣限購、斷供問題仍在繼續。

寫於1月21日的帖子說：“陝西、山西、河北有些地方天然氣都斷氣了，這大冬天真是過分，是因為俄烏戰爭嗎？”

一個寫於1月22日的帖子說：“開年第一條微博吐槽我們當地的供暖，坐標河北石家莊一個多年榜上有名的貧困縣農村，不讓老百姓燒煤取暖，不讓燒柴，沒通天然氣，只有電取暖被允許……我家三天電費小一百，供暖面積最多20平。”

1月23日的帖子：“今冬供暖季以來，河北邯鄲、邢台、保定多地出現居民天然氣限購、斷供。煤改氣從2017年末開始，連續三年在村裡推廣。如今到了第五個年頭，當地居民仍在渴望一個溫暖的冬天。”

寫於1月24日的帖子說：“兔年大年初二深夜，河北省涿州市氣溫見到-15℃，濱海燃氣停供天然氣，這是新年禮物，這是給百姓拜年？”

2017年，中國政府下令北方大部分地區禁用燃煤鍋爐，改為燃氣鍋爐，由地方政府補貼供暖。但全面推行煤改氣後，供暖年年出問題，今年也不例外。俄烏戰爭爆發，中國擴大進口俄羅斯天然氣，去年猛增42.3%，但以非常高的價格購入。地方政府，它本來可以補貼天然氣供暖，但由於三年清零防疫花費巨大，稅收減少，財政困難，所以老百姓的供暖補貼解決不了。