中國政府將換屆：港媒文猜問李克強的官一個都不留？

中國/政府換屆

多家媒體今天關注並轉載香港明報刊發分析文章，探測即將召開中國人大會議決定政府換屆走向，引述消息指中國新一屆政府罕見大換血，現屆李克強任總理的國務院人馬全走，包括劉鶴，王毅等人，新政府從總理至各部長或全都新面孔。

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明報今天刊登“舊領導層一個不留？”署名分析文章，指出，中共將於2月召開20屆二中全會，審議通過中共中央向14屆中國全國人大提出的國家領導機構人事“建議名單”，屆時全國“兩會”的人事基本底定。據從現時傳出的消息及各種跡象顯示，新一屆國務院換班最徹底，舊領導層一個不留，部委首腦也大部分更換。

據消息，新一屆中國國務院領導層按照一正四副總理和5名國務委員，目前較確定的有總理李強，常務副總理丁薛祥，另3名副總理是何立峰、劉國中、張國清，國務委員大概率是王小洪（兼任公安部長）、李尚福（兼國防部長）、吳政隆（兼任國務院秘書長）、諶貽琴、秦剛（兼任外長）。

據此分析，在國務院現有領導層中，總理李克強，副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，以及國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志，全部走人。

據此文分析，在國務院37個組成部門、直屬和辦事機構中，有27個首腦在一年內剛剛更換或即將更換，包括關鍵的外交、國防、發改、公安、財政、央行、國資等部委。

明報文章稱，李克強內閣的部門首腦，至少更換七成。文章表示，這種翻天覆地的大換班，是中國國務院歷史上從未有過的。