中國最大動力電池製造商在德落成首個海外工廠

“寧德時代” 落戶歐洲

中國電池生產巨頭“寧德時代” CATL 1月26日在德國開設了第一家歐洲工廠，這是歐洲大陸汽車製造商電氣化的重要環節。

廣告 繼續瀏覽後續

“寧德時代”是該行業的世界領導者之一，計畫最終每年生產 3000 萬個鋰離子蓄電池，足以裝備多達 35萬輛電動汽車，該工廠位於德國中部圖林根州，靠近圖林根州的城市愛爾福特。

回顧寧德時代德國工廠的進程，該項目始於3年前，總投資18億歐元，規畫產能14GWh。在專家看來，寧德時代的德國工廠對於公司及中國電池廠國際化進程有着里程碑式的意義，邁出了關鍵的“第一步”。

事實上，寧德時代德國工廠是奔着“訂單”去的。早在2018年，寶馬公司就曾向寧德時代拋出了摺合約40億歐元的採購意向。不僅如此，公開信息顯示，在2018至2019年，寧德時代密集獲得海外一流車企定點項目，其中就包括戴姆勒、標緻雪鐵龍、大眾等一眾國際車企。

而寧德時代董秘蔣理在此前對媒體透露，公司在海外市場方面，2018年到2020年的“工作非常有成效”，從2021年，寧德時代開始大規模出貨給歐洲的主流車廠包括造車新勢力，公司在海外的市佔率在大幅度提升。”

蔣理還表示，車廠尤其是乘用車企的定點合同一般是5至6年，寧德時代從2022年開始接的訂單，已經是2026年以後到2030年以後的訂單，“在這一輪長期訂單爭奪中，寧德時代會有相當的份額在海外。