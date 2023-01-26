人權觀察揭露數十名白紙抗議者仍被監禁

中國/白紙抗議

設址在美國的人權觀察（HRW）周四表示，數十人在參加了2022年11月反對政府 "清零"政策的白紙抗議活動後，仍然在中國被監禁。

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人權觀察說，涉及白紙抗議的中國數十名抗議者仍被監禁，一些被監禁的抗議者的具體位置仍然不明。

11月，一些中國城市爆發了多年未見的大規模抗議活動，要求結束與 "清零"政策有關的嚴格限制，在一些抗議中，示威者要求更大的政治自由。

法新社說，執政的共產黨在接下來的一個月里突然結束了 "清零"政策。一股感染浪潮席捲全國，導致住院和死亡人數激增。

據媒體和活動人士報告說，最近幾周有數目不詳的人逮捕，包括學生和記者。

人權組織敦促中國當局必須 "立即釋放因參與'白皮書'抗議活動而被拘留的所有人，並撤銷對他們的所有指控。" 據人權觀察說，中國抗議者為強調中國缺乏言論自由舉起白紙抗議。

據該非政府組織的研究員王亞秋說："中國的年輕人正在為敢於為自由和人權發言而付出非常沉重的代價。世界各國政府和國際機構必須表示支持，應該呼籲中國當局立即釋放他們。"

中國政府和國家媒體很少提及抗議活動，也沒有提及逮捕事件，儘管其中一些抗議活動發生在北京和上海等主要城市。

法新社收集了抗議者親屬的證詞，證實了幾起逮捕事件。例如在廣州。根據這些消息，25歲的楊子敬和其他6名抗議者在被審前拘留30天後，於1月初獲得保釋。

人權觀察指出，其他幾名抗議者的下落和法律地位仍然不清楚。其中包括26歲的曹志新，他是一名出版公司的工作人員，在參加為西北部新疆省省會烏魯木齊一場致命火災的受害者舉行的守夜活動後被捕。這場火災已經成為許多中國人憤怒的催化劑，他們認為清零限制阻礙了救援工作。

在他被捕後發布在社交媒體上的一段預先錄製的視頻中，曹志新說他的幾個朋友也被逮捕了，並且無法聯繫。

據一位可能被逮捕的抗議示威參加者呼籲，“不要讓我們從這個世界上消失。” 抗議中在視頻中說：不要讓我們被帶走或被任意判刑。“

根據中國人權捍衛者組織上周的說法，已知的逮捕 "可能是冰山一角"，抗議者面臨 "強迫失蹤和酷刑的巨大風險"。