克魯茲提法案 終止美向中國出售戰略石油儲備

克魯茲提法案

美國國會共和黨參議員特德‧克魯茲（Ted Cruz，德克薩斯州）1月25日提出一項法案，將阻止聯邦政府將美國戰略石油儲備（SPR）石油出售給中國公司。

廣告 繼續瀏覽後續

克魯茲的法案，即《保護美國戰略石油儲備免受中國影響法案》（Protecting America’s Strategic Petroleum Reserve from China Act），由十多名參議院共和黨人共同發起，與眾議院本月通過的同名法案密切相關。

克魯茲在一份聲明中說：“戰略石油儲備旨在確保美國在緊急情況下有足夠的石油儲備”。

克魯茲說：“相反，喬‧拜登將這一重要的國家安全資產的一部分賣給了中國共產黨，當時中共正在為自己的戰略用途儲備石油，而美國人正因為拜登政府災難性的能源政策而為燃料支付越來越高的價格”。

他還表示：“我們需要立即採取行動，阻止未來發生這種情況和繼續釋放美國的能源”。

拜登於2021年11月首次命令能源部使用戰略石油儲備，稱這是“緩和石油價格的重大努力”，並降低了“街角加油站”的平均油價。去年俄羅斯入侵烏克蘭後，拜登宣布釋放3000萬桶，並於2022年3月再釋放1.8億桶。

克魯茲的法案，即《保護美國戰略石油儲備免受中國影響法案》，由十多名參議院共和黨人共同發起。

由於政府的行動，擁有世界上最大石油儲備之一的美國的戰略石油儲備處於1986年以來最低水平，但中共控制的公司已成功在拍賣會上購買了200萬桶石油。

眾議院共和黨人本月早些時候通過了一項法案，以保護美國的戰略石油儲備不被出售給中國，並着眼於通過更多的法律來保護戰略石油儲備免受拜登政府的濫用。

1月12日，眾議院通過了H.R. 22法案，即《保護美國戰略石油儲備不受中國影響法案》（Protecting America’s Strategic Petroleum Reserve from China Act）法案。該法案將禁止能源部長將戰略石油儲備中的石油出售給與中國共產黨有關聯的任何實體。

眾議院法案以331票對97票的壓倒性優勢獲得兩黨通過，所有共和黨眾議員和113名民主黨眾議員都投了贊成票。

路透社去年7月報導稱，美國戰略石油儲備中的石油已從國外運往中國，這意味着美國旨在於禁運和戰時緊急情況下支持美國石油供應的庫存，被敵對國家購買。