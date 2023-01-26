比亞迪電動汽車將戴上“德國製造”的桂冠？

比亞迪

據柏林出版的《日報》報道，中國汽車生產商比亞迪對福特在德國薩爾州薩魯伊斯的工廠表現出收購興趣，也許中國電動汽車即將從德國出發上路。

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福特計畫關閉在德國薩魯伊斯的工廠，比亞迪對收購該工廠感興趣，但也有其他收購對象。

六月，最後一輛福特嘉年華將在科隆下線。福特也將在2025年逐步淘汰福克斯。在那之後，不僅僅是緊湊型汽車走向終結，薩魯伊斯工廠的生命也可能走向終結。在為第一輛完全自主研發的電動汽車進行了漫長的戰鬥之後，這家工廠已經輸了。獲得生產合同的是西班牙瓦倫西亞的工廠，而不是德國薩魯伊斯工廠。但是，電動汽車仍有希望在薩爾州製造，只不過不是由福特，而是可能由中國生產商比亞迪。

據悉，就出售薩魯伊斯工廠的談判正在進行中。福特公司在德國的管理層代表下周將前往中國，與比亞迪討論出售薩魯伊斯工廠的可能性。目前還沒有關於該交易條款的消息，包括價格。

比亞迪從去年開始向德國供應電動汽車。據《華爾街日報》報道，中方顯然對接管福特在薩洛伊斯的工廠感興趣。這意味着，這家工廠可能會迎來第二個春天。

據德國知情數據網站https://www.inside-digital.de/報道，比亞迪稱自己是世界上最大的替代驅驅動車輛的生產商。去年，比亞迪銷售了超過186萬輛電動汽車和插電式混合動力汽車，超過了以往。現在，該公司還想在德國開拓市場，在短短四年內每年為人們帶來12萬輛電動汽車。為此，該公司於2022年底宣布，計畫在歐洲大陸至少建立一個工廠。因此，接管福特工廠將符合比亞迪的發展計畫。