王毅將外訪

中國國務委員、前外長王毅據報道將於二月中旬出訪歐洲。自去年底以來，中國一直希望改善因北京在俄烏戰爭中支持莫斯科而飽受影響的中歐關係。目前經濟面臨困境的歐洲會如何應對中國的魅力攻勢？歐洲各國又將如何面對美國針對中國採取統一行動的要求？

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美國政治新聞網站Politico援引外交方面的消息說，王毅將訪問德國和比利時，參加2月17日到19日的慕尼黑安全會議，並與歐洲的高級官員會晤。報道援引歐洲方面的話說，歐洲已經做好準備與王毅對話。

中國還沒有確認王毅是否出訪。不過，1月18日中國外交部發言人汪文斌說，中國願意加深與歐洲的聯繫。他說：“下階段，中方願在相互尊重基礎上同歐方繼續加強對話合作，共同推動中歐全面戰略夥伴關係不斷取得新進展。”

如果確定，王毅此番出訪時間較為敏感。這不僅接近俄羅斯入侵烏克蘭一周年，也是普京準備對烏克蘭發動春季軍事攻勢的時間。分析人士說，王毅無疑會遭遇歐洲的持續壓力，希望他解釋清楚中國對俄羅斯的立場。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄歐變成敵對關係，北京對莫斯科的經濟支持和外交“掩護”，令歐中關係承受了相當的壓力。去年4、5月間，中國曾派出特使出訪捷克和斯洛伐克等八個中東歐國家，希望改善關係，但遭到拒絕。

不過，從年底開始，北京開始施展魅力攻勢，旨在加強與西方的關係，特別是與歐洲的關係，以此改變因為親俄立場以及嚴苛的新冠清零政策帶來的孤立局面。這個勢頭似乎還在加強。

去年年底，中國接待了德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的到訪。今年年初，中國還將接待法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni)的到來。王毅即將到來的出訪也應該是這個努力的一部分。有報道說，王毅希望中歐關係恢復平靜，並希望用新開放的中國經濟機會吸引歐洲領導人。