習近平眼皮下會有宮廷鬥戲？

中國/習近平

圖為新華社發布的照片，2022年10月27日，在中國西北部陝西省延安市的延安革命紀念館，中共總書記習近平帶領中共中央政治局常委參觀。左起為中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、習近平主席、李希、丁薛祥和李強。

即將召開的中國人大年會將使中共總書記習近平第三次擔任中國國家主席。習近平屆時真正完成第三任期的權力鞏固。習近平放眼皆是忠誠度追隨者，但他們分別來自習近平不同時期主政不同地方，是否有不同集團，不同派系，亦或自然有爭權奪利的習近平王國里宮廷鬥爭，引發關注。英國金融時報發表署名文章，談未來習近平的效忠者爭奪權力的中國新宮廷政治。

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據該文說，習近平將利用3月中國的橡皮圖章議會和政治諮詢機構的聯席會議的兩會，確認一批管理世界上人口最多的國家和崛起的軍事超級大國的關鍵職位的任命。他們大多是習近平年輕時就認識的人，或者是他職業生涯早期與習近平共事數十年的親信官員，以及自毛澤東以來對這個國家最強大的領導人表示效忠的新星。

3月份對政府職位的任命將標誌着習近平完成了權力的鞏固，因為他開始了前所未有的第三個領導人任期，他在10月份的共產黨大會上確定了共產黨總書記任期。

它們也將標誌着習近平的追隨者和在大會期間被提升到更高級別的黨內職務的忠誠者中出現了一系列新的派別。

金融時報引述曾擔任中國前總理趙紫陽顧問的吳國光在美國研究機構China Leadership Monitor最近發表的一篇文章中寫道，"派系政治的新時代正在展開"。據現在在斯坦福大學和美國亞洲協會智庫工作的吳國光說，"習近平作為最高領導人的地位和權威不太可能遇到來自中共高級幹部內部的任何挑戰，但在習近平的各個追隨者群體中已經開始發生派系競爭。"

過去十年來，習近平領導的一個特點是決策的集中化，這減少了其他高級領導人的影響。他已經連根拔起了之前與前任胡錦濤和已故江澤民結盟的強大網絡。雖然沒有對習近平的鐵腕權力構成威脅，但新的派別將爭奪控制權和影響力，以及爭奪最終由誰來接替習近平在黨內的最高權力。

據該報道，分析人士還認為，了解習近平高層的背景、個性、意識形態傾向、政策偏好和個人網絡，對於闡明中國政治的陰暗和往往不可預測的世界至關重要。

吳國光在他的文章中說，四個關鍵群體包括在福建、浙江和上海與習近平共事的官員，以及習近平家族關係深厚的北方省份--陝西。吳國光還列出了另外五個集團，包括來自軍事和工業部門的官員、與著名的清華大學有關係的官員、與中央黨校有關係的成員、與習近平的妻子彭麗媛有明顯關係的幾名官員以及來自安全部門的一個集團。

加州大學聖地亞哥分校的中國精英政治專家Victor Shih將最重要的集團縮小到習近平在擔任福建和浙江省長時形成的集團，以及被任命為黨內強大反腐機構成員的北方幹部集團。

布魯金斯學會的另一位中國政治專家程莉說，專家們現在只是處於理解 "非常複雜 "的新格局的 "早期階段"。這意味着要重新開始分析領導層龐大的個人網絡，以及政策、意識形態和影響力的差異。

金融時報稱，中國共產黨高層內部形成的任何派別都有可能引起習近平的憤怒，習近平對政治反對派和對他的統治的威脅作了鎮壓。

在10月黨代會召開前的幾個月里，前司法和公安官員被控參與不忠於中國國家主席的 "政治團夥 "而被判處長期監禁。

據華盛頓美國大學研究中國和蘇聯時期精英政治的專家托里吉安Joseph Torigian指出，中國的這種政治團體 "很少凝聚成像我們認為的黨派那樣有凝聚力的東西"。托里吉安稱，"你不想讓人覺得你與對方合作得太默契，因為這對習近平來說會是一個直接的警告信號......習近平會想砸碎它，摧毀它。"

英國金融時報原文鏈接：

https://www-ft-com.ezp.lib.cam.ac.uk/content/f1ddaaa1-7077-4e0a-bdc4-55205e4d2657