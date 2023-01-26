荷蘭要求官員避用TikTok 馬克龍也持批評

荷蘭/中國/TikTok

由於歐盟和美國越來越擔心中國擁有的視頻共享平台會帶來隱私風險，荷蘭公共當局被告知要避用 TikTok。

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兩名政府官員告訴 POLITICO，荷蘭各部委和機構大多聽從了避免使用 TikTok 帳戶並停止政府在該平台上進行交流和投放廣告的建議。TikTok在荷蘭人氣飆升，擁有約 350 萬用戶。

荷蘭放棄 TikTok 的決定遵循荷蘭政府於 11 月宣布的“暫停政府使用 TikTok，直到 TikTok 調整其數據保護政策”的建議。雖然該建議類似於美國政府最近從 12 月起禁止在政府設備上使用 TikTok 的決定，但荷蘭指南在範圍和執行方面要有限得多。

這是總部位於北京的字節跳動 (ByteDance) 旗下的 TikTok 如何在歐洲面臨阻力、加劇TikTok在美國的麻煩的最新例證。TikTok公司已經因向中國發送歐盟用戶數據而受到調查。法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 是該視頻應用最激烈的歐洲批評者之一，他稱 TikTok “看似無辜”，是用戶“真正上癮”的原因，也是俄羅斯虛假信息的來源。

POLITICO稱，近幾個月來，隨着美國推動對向中國出售敏感技術（包括荷蘭芯片印刷巨頭 ASML 製造的機器）實施更多出口管制，荷蘭官員一直在尋求加強與華盛頓的關係。荷蘭首相馬克呂特本月會見了美國總統拜登，他們在會見中坦率討論迎接中國的挑戰。

據荷蘭官員表示，荷蘭對 TikTok 的政策實際上是暫停而不是禁止，並沒有明確指示政府官員刪除來自手機的TikTok應用程序。該發言人表示，很難評估政府服務部門在多大程度上嚴格遵守了建議，因為該部沒有監控單獨的服務部門對該應用程序的使用。但這兩位官員表示，隨着西方國家日益增長的安全擔憂，這一建議引發了人們對這款中國擁有的應用程序的明顯轉變。

荷蘭政府的一個聯合黨在 11 月呼籲全面禁止TikTok。

TikTok在 11 月初承認，其部分中國員工可以訪問歐洲 TikTok 用戶數據。福布斯雜誌12 月份的一篇報道稱，該公司員工訪問數據以追蹤報道 TikTok 的記者的位置，這在美國也受到了嚴格審查。