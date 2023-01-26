馬斯克又贊中國工人勤勞聰明 稱中國企業因之才有競爭力

中國/美國/特斯拉/馬斯克

特斯拉在剛剛公布的財務業績中顯示最近的大幅降價正在刺激需求，該公司同時削減成本，以期在經濟衰退中實現增長。特斯拉老闆馬斯克布局挑戰，指面臨最大競爭對手來自中國，他稱因為競爭對手中國“工作最努力、最聰明”，企業也最具競爭力。

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據路透社報道稱，馬斯克之前就曾稱讚過中國工人和競爭對手。2021 年，他稱中國汽車製造商是“世界上最具競爭力的”，稱其中一些非常擅長開發軟件。他還表示，去年新冠封鎖期間，中國工人“凌晨 3 點還在加班加點”，以保證特斯拉工廠的運轉。

中國是特斯拉公司的第二大市場，也是特斯拉最大工廠的所在地。中國市場2022 年約佔全球電動汽車銷量的三分之二。中國也是一個電動汽車的新市場，充滿了在車型和價格上競爭的競爭對手，有小鵬汽車、蔚來汽車和比亞迪股份有限公司。

昨天當被問及特斯拉的競爭時，馬斯克回應稱，他尊重中國的車企，稱中國是全球競爭最激烈的市場。馬斯克沒有點名任何中國汽車製造商。

馬斯克說，“他們工作最努力，他們工作最聰明。”他說，“所以我們猜測，可能有一些中國公司最有可能成為僅次於特斯拉的公司。”

據路透社報道，特斯拉已經降價以應對日益激烈的競爭和中國需求放緩，隨後在美國和其他市場也出現降價。