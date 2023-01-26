IBM將裁員3900人

美國/科技公司

美國信息服務龍頭企業IBM將裁員3900人，占其員工總數1%以上。這是該公司在戰略調整框架下實施的一次裁員計畫。

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一名接近IBM的消息人士向法新社披露了該公司的裁員數字。不過，IBM在周三發布的業績新聞稿以及在介紹其季度帳目的電話會議期間，均未明確提及裁員人數。該公司負責人僅提到了三億美元的特殊費用，消息來源稱：這筆費用相當於裁員計畫所需成本。公司一名發言人向法新社指出：這筆費用由“勤達睿（Kyndryl）”的分拆和健康業務的剝離所產生，與2022年的表現或2023年的預測無關。

2021年，IBM將旗下的信息技術（IT）基礎架構管理服務業務拆分出來，這是該公司歷史悠久的分支機構之一，但業績遠不如遠程計算（雲）。“勤達睿（Kyndryl）”則是拆分出來的新公司的名稱，這家公司自2021年11月起成為在紐約證券交易所上市的一家獨立公司。

2022年初，“勤達睿”將屬於其人工智能業務沃森健康（Watson Health）部門的醫療數據和分析資產業務轉讓給了美國 一家 （Francisco Partners）投資公司。

IBM周三公布的去年第四季度營收和凈利潤略好於預期，與分析師預期相符。在公布業績的電話會議上，首席財務官詹姆斯-卡瓦諾（James Kavanaugh）表示：將增長預期數字放低是該集團通常使用的一種“謹慎”做法。

另據法新社報道：亞馬遜、元（Meta）、微軟和谷歌等各大科技公司在新冠疫情大流行期間增加招聘以滿足對數字服務日益增長的需求後，最近紛紛推出全面裁員計畫。推特也大幅裁員。從去年底至今年初，美國科技行業已取消了七萬多個工作崗位。