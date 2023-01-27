世衛今討論是否取消新冠疫情最高警戒級別

世衛組織-新冠病毒

新冠大流行是否仍然很嚴重，是否仍然需要列為“"國際關注的公共衛生緊急狀態"這一世界衛生組織規定的最高警戒級別？該組織突發事件委員會周五開會討論是否需要解除這一最高警報。

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世衛組織總幹事譚德塞的態度似乎不存在多少疑問。周二，他在日內瓦舉行的例行新聞發布會上說："雖然我不想在突發事件委員會的建議提出前表態，但我仍然對許多國家的局勢和越來越多的死亡人數感到非常關切。"我的信息很明確："不要低估這種病毒，它已經讓我們吃驚，並將繼續讓我們吃驚，它將繼續殺人，除非我們做得更多，向需要的人提供衛生設施，並在全球範圍內打擊錯誤信息。"

決定權最後在這位總幹事手中，他可以選擇是否遵循緊急委員會提出的建議。

譚德塞此前指出，"自12月初以來，全世界每周報告的死亡人數一直在增加"。"此外，中國取消限制導致世界上人口最多的國家的死亡人數增加"，上周，在向世衛組織報告的近40000例新冠死亡中，"一半以上來自中國"。新冠病毒最近兩個月在全球造成超過17萬人死亡。

這將是這個由成員國專家組成的突發事件委員會自新冠病毒大流行以來第14次舉行會議，該委員會每隔三個月舉行一次會議討論新冠大流行狀況。突發事件委員會由法國醫生胡辛領導，委員會由17名成員以及11名顧問組成。

本次突發事件委員會的會議將在周五下午舉行，最後商定的結論應在隨後的日子公布。