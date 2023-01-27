拜登延長及擴大在美港人不被強制離境兩年：受惠人數增 時間長半年

美中港/政治

美國總統拜登(小圖)簽署備忘錄, 延長及擴大在美合資格港人不被強制離境 2023年1月27日

數以千計現已身在美國的香港人將可在2025年1月26日前不被強制遣離當地，以免他們被迫回到香港受北京打壓。為香港爭取民主自由的組織對美國總統拜登延長和擴大受惠港人至美國時間昨(26日)天之前已身處美國的港人表示歡迎，認為可讓因躲避迫害而留在美國的港人鬆了一口氣，但同時表明，會繼續促請當局為受政治迫害的港人訂定救生艇法案之類的長遠收容政策。

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中國駐美國大使館發言人就此作出批評，指拜登的決定進一步暴露美國破壞香港繁榮穩定丶限制中國發展的邪惡用心，敦促美國停止干涉香港事務。

1月26日是香港開埠日，亦是美國駐港澳總領事梅儒瑞首次公開批評中國人大常委會就《港區國安法》釋法的第二天，美國總統拜登在這一天簽署備忘錄，指中國政府持續損害港人自由，故此延長及擴大給予香港居民的「延遲強制離境」待遇，合資格在美港人只要在措施公布當天或之前已身在美國，當局在未來24個月便不會強制他們離境，意味在2021年8月5日的最初「延遲強制離境」待遇公布後入境美國的港人，亦可受惠。

最初的「延遲強制離境」待遇為期18個月，原於下月5日到期，拜登的聲明令他們可繼續留在美國24個月，比之前的待遇享受時間長了半年。獲待遇期間，受惠者可申請「就業許可」，在美國合法工作。

受惠人數方面，美國國會研究處曾引述國土安全部的估計指出，在2021年3月，合資格受惠此待遇的港人數目達3860人，事隔近兩年，受惠人數肯定有所上升。美國公民及移民服務局（USCIS）已更新相關網頁，稍後會發出聯邦登記通知，以便為對返回香港有所憂慮的港人提供暫時性的安全港。

拜登在簽署備忘錄的聲明中指出，《港區國安法》破壞港人原應獲《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由，而香港的自治和民主進程亦持續受到中方破壞，學術自由及新聞自由備受打壓。自2020年6月國安法生效以來，至少有150名反對政府的政治人物及示威者等人因該法被拘留，超過1200名政治犯被囚或還柙，逾一萬人因參與抗議政府的示威而被捕。

根據備忘錄，若在公布日後自願返回香港或中國，便不能受惠此待遇；其次，合資格受惠者須在公布日期後持續在美國居住丶沒有被《移民與國籍法案》拒絕入境或驅逐出境丶並非被確定為不符合美國利益或對公共安全構成威脅者丶亦非相信為對美國外交政策不利者等。

對於拜登延長及擴大在美港人的「延遲強制離境」待遇兩年，多個在英美爭取港人民主自由的非政府組織表示歡迎，免使數以千計港人可能被迫返回香港，面對因政治信念不同而受迫害。當中，在美國的香港民主委員會（Hong Kong Democratic Council）丶香港自由委員會基金(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)及香港自由聯盟(Hong Kong Liberation Coalition)均指出，「延遲強制離境」待遇只屬臨時措施，促請國會和行政當局研究長期解決方案，例如向港人提供難民身份或臨時保護身份（TPS），為他們提供永久的避風港。

香港於1841年1月26日開埠，當日是英國與中國滿清政府簽訂《穿鼻草約》後向香港殖民，並開放為自由港之日。