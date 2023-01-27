澤連斯基譴責國際奧委會 “虛偽” 烏克蘭宣布多國承諾提供321輛重型坦克

烏克蘭/俄羅斯/奧委會

烏克蘭總統澤連斯基周五(1月27日）譴責國際奧委會 (IOC) “虛偽”，並邀請奧委會主席巴赫訪問俄烏交戰熱點地區之一巴赫穆特 (Bakhmout)。烏克蘭駐法國大使瓦迪姆周五宣布，到目前，多國已經向烏克蘭承諾提供321輛重型坦克。

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法新社消息，儘管烏克蘭一再呼籲禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加在巴黎舉行的2024年奧運會，但國際奧委會周三表示，正在“研究”允許兩國運動員以中立身份參賽的可能性。國際奧委會在其執行委員會會議後的一份聲明中表示，“任何運動員都不應該僅僅因為他們的護照而被阻止參加比賽。”

澤連斯基周五在每日例行講話中表示， “我邀請巴赫先生到巴赫穆特(訪問），讓他親眼看到中立是不存在的”，澤連斯基並承諾將為消除"國際奧委會管理機構的虛偽性”做出努力。

澤連斯基說， “很明顯，俄羅斯運動員的任何'中立旗幟'都沾滿了鮮血”。俄羅斯軍隊2022年2月入侵烏克蘭，並使這個國家陷入了"火"與"血"的深淵。

澤連斯基表示， 烏克蘭將盡一切努力，使國際體育免遭恐怖主義國家的影響。他說，如果俄羅斯運動員參加巴黎奧運會，這種情況將不可避免。

澤連斯基強調， “俄羅斯必須停止侵略和恐怖活動，惟其如此，才有可能在尊重奧林匹克精神的前提下討論俄羅斯是否參與。

此前，烏克蘭體育部長古特賽特警告說，如果允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參加巴黎奧運會，烏克蘭可能會抵制2024年夏季奧運會。古特賽特周四表示，只要“烏克蘭發生戰爭，俄羅斯和白俄羅斯的運動員就不應該參加國際比賽”。古特賽特在 Facebook上的一篇帖子中表示，“目前正在制定進一步可能的步驟和第一步舉措，以繼續制裁併阻止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加國際比賽。”

他補充說，“如果我們的呼聲沒有被聽到，我不排除我們會抵制和拒絕參加奧運會的可能性。”

另據路透社消息， 在德國與美國等各國同意向烏克蘭提供重型坦克兩天後，烏克蘭駐法國大使瓦迪姆(Vadim Omelchenko)周五宣布，到目前，多國已經向烏克蘭承諾提供321輛重型坦克。瓦迪姆周五向法國媒體表示，“截至今天，許多國家已經確認

他們正式同意向烏克蘭交付總共321輛重型坦克。關於交貨時間，各國因情況而定，但我們需要各國緊急提供幫助”。

另外，波蘭將增援烏克蘭60輛戰車以助抵抗俄羅斯侵略，烏克蘭總統澤連斯基周五感謝波蘭的援助。

法新社報導，澤連斯基在推特（Twitter）發文指出："謝謝你們做出這麼重大決定運送60輛戰車給烏克蘭，其中30輛為著名的PT-91主戰坦克，以及14輛豹式（Leopards）坦克。"

本周稍早，德國和美國相繼宣布將供應烏克蘭戰車。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）接受加拿大電視公司新聞網（CTV News）訪問時做了上述表示。