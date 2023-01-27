美中貿易爭端：美國就鋼鋁關稅違規向世貿上訴

美國/中國/貿易/世貿

美國周五(1月27日）就世貿組織對包括中國在內的四個國家徵收懲罰性鋼鋁關稅的裁決提出上訴。美國同時就世貿裁定香港產品標註中國製造的做法違規提出上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，世貿組織在2022年12月時裁定，美國上屆特朗普政府以國家安全為由對鋼鐵和鋁分別徵收懲罰式關稅違反貿易規定。美國周五就世貿這項裁決提出上訴。

另外，美國同時對世界貿易組織就“香港製造”作出的另一項決定提出上訴。 12月底，世貿組織爭端解決機構（DSB）裁定，華盛頓對從香港進口的商品強加“中國製造”標籤違反了國際貿易規則，這是前特朗普政府採取的措施。

美國方面是在世貿組織爭端解決機構的會議上作上述宣布的。

美國駐WTO大使裴亘（Maria Pagan）表示：“美國不會就關鍵的安全決定向WTO小組屈服。”

法新社稱，美國特朗普政府對從中國、挪威、瑞士和土耳其進口的鋼鐵和鋁產品徵收的懲罰性關稅，其繼任拜登延續了有關的關稅。美國是根據第232條款徵收這些額外關稅，該條款授權美國政府為保護國家安全可以限制某些產品的進口。

而"國家安全"也是美國周五提出上訴的核心理由。

世貿組織上訴機構本由7名法官組成，負責審理成員國對專家小組的貿易爭議報告提出的上訴。而自美國前總統特朗普阻止世貿上訴機構的新法官任命以來，世貿組織的上訴機構一直沒有運作，無法審理案件。

據路透社報道，在1月27日舉行的世貿（WTO）組織會議上，中國常駐世界貿易組織代表李成鋼表示，美國已告知有意就鋼鋁關稅遭裁定違規一事向世貿上訴，他批評美國是"單方面霸凌"與"規則破壞者"。