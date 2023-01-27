香港上月出口貨值大跌兩成九 68年來最差 拖累全年跌8.6%

香港/經濟

中港通關前的最後一個月，香港出口業大受打擊，使上月出口貨值只有3481億港元(下同，折算約409億歐元)，按年大跌28.9%，跌幅較預期大，創1954年4月以來最大按年呎幅；進口貨值亦減至3997億，按年跌23.5%，破十四年紀錄。中港雖已在本月起通關，但大新銀行分析，中國出口將因環球經濟衰退壓力升溫而持續受壓，香港外貿表現或持續受到限制。

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香港政府統計處昨(26日)午公布去年12月的進出口數據，顯示本地的商品進出口貨值已連續下跌超過半年，全年計算，總出口貨值為4.53萬億元，按年跌8.6%；進口貨值為4.93億元，按年跌7.2%；全年錄得有形貿易逆差3958億元，按年大增15.6%，逆差總額相等於進口貨值的8%。

港府發言人表示，受外圍環境惡化及與中國內地跨境陸路運輸嚴重受阻拖累，去年12月輸往內地丶美國及歐盟的出口均大幅下跌。環球增長疲弱，短期會繼續對香港出口有負面影響。而數據可見，香港上月輸往中國的出口商品貨值按年大跌三成，進口貨值則下跌接近一成三；另外，對美國出口亦按年下跌26.7%，對日本出口更是跌近四成。

若按貨品類別畫分，通訊丶錄音及音響設備和儀器的跌幅最大，按年跌27.5%；其次為辦公室機器和自動資料處理儀器，跌13.1%。

發言人預期，環球增長疲弱，短期內將繼續對香港出口有負面影響，但跨境陸路運輸近期逐漸恢復，應會抵銷部分壓力。