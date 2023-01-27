馬克龍出席愛麗舍宮農曆新年招待會 呼籲中國反對對烏克蘭侵略戰爭

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法國總統馬克龍周五齣席愛麗舍宮農曆新年招待會，呼籲中國反對對烏克蘭的"帝國主義戰爭"；馬克龍表示，儘管招致批評，但他將繼續與俄羅斯對話。

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法新社消息，馬克龍周五(1月27日）在愛麗舍宮舉行的農曆新年招待會上表示：“我們所有國家都堅持一個立場，那就是尊重主權和領土完整，無論我們維持何種的友誼和聯盟”。

馬克龍表示：“有些人曾在某種時候指責我與俄羅斯對話，但我將繼續與俄羅斯對話”。馬克龍是2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，為數不多的與俄羅斯總統普京還保持聯繫的西方國家元首之一。

馬克龍在講話中提到中國，他說， “但是，如果我們對"這場帝國主義戰爭"視而不見，誰還能捍衛自由和穩定的國際秩序呢？”。

馬克龍向與亞洲有關係的經濟、藝術和學術等各界人士發表講話說， “我們都應對這一秩序負責，必須通過明確我們的原則來維護國際秩序”。

在去年11月於印度尼西亞舉行的G20峰會期間，馬克龍呼籲中國國家主席習近平利用其影響力阻止烏克蘭戰爭，馬克龍並強調，世界的穩定也符合中國的“利益”。

馬克龍強調，亞太地區也面臨挑戰。 他說，我們必須“緩和整個地區的緊張局勢，讓整個大陸保持和平、尊重穩定，同時讓我們共同應對當前的重大挑戰”，例如全球變暖的氣候問題。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟友擔心北京可能攻打台灣造成緊張；中國並被指責在南海進行擴張。

馬克龍並對來法國投資亞洲投資者表示歡迎，並稱讚“法國與亞洲之間的文化交流，特別是通過中國和韓國以及法國前印度支那僑民進行的交流。

馬克龍並為83歲的諾貝爾文學獎得主高行健頒發了榮譽軍團勳章。馬克龍說，您為我們的國家贏得了榮譽，您深深地熱愛法國，並選擇了法國作為您創作之地”。