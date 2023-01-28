俄羅斯空襲烏東導致三人喪生 馮德萊恩稱烏克蘭將得到無條件支持

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俄羅斯軍隊周六襲擊烏克蘭東部城市科斯蒂安蒂尼夫卡的一個居民區，造成三人死亡。歐盟委員會主席在召開峰會前夕稱烏克蘭將得到無條件支持。

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路透社報導，烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科表示，俄軍周六在烏東城市科斯蒂安蒂尼夫卡（Kostiantynivka）的一個住宅區發動空襲，造成3人喪生。這波攻擊還造成14人受傷，另有4棟公寓和1間旅館遭到破壞。

基里蘭科在Telegram發文稱，"救援和執法人員正在悲劇現場工作，以幫助民眾，並仔細記錄俄羅斯佔領者在我們土地上的又一樁罪行"。

空襲現場的照片可見扭曲變形的金屬和燒焦的傢具，還有汽車殘骸散落在庭院里。救援人員正清理瓦礫堆，現場還可以看到血跡。

周六稍早，基里蘭科說，在過去24小時內，俄軍空襲造成該地區至少4人喪生、7人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基表示，當前前線局勢仍極其嚴峻，特別是在俄軍加緊攻勢的頓內茨克地區。

烏克蘭一再警告，俄軍將在未來數周或數月內的某個時間點試圖發動另一波攻勢。

據彭博社報導，俄羅斯侵略烏克蘭本應幾周內速戰速決，卻演變成近一年的戰事；俄羅斯總統普京正準備對烏克蘭發動新一波攻勢，要讓俄羅斯與美國及其盟友的衝突變成長達數年對峙。

彭博社引述知情人士報導，克里姆林宮的目標，是證明俄軍能夠在數個月失利後重新奪回主動權，並向烏克蘭及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停火協議，讓俄羅斯保有對目前佔有領土的控制權。

據親近克里姆林宮的人士表示，新一波攻勢最快可能在2月或3月展開。這證實了來自烏克蘭及其盟友的警告，也就是俄羅斯即將發動新攻擊，而且可能在烏克蘭獲得美國與歐洲最新承諾支援的戰車抵達前展開。

知情人士還說，隨着俄羅斯的經濟和社會都越來越屈從於戰爭需求，莫斯科可能最快在今年春天下達新一波動員令。

而歐盟委員會主席馮德萊恩在下周舉行的歐盟-烏克蘭峰會之前表示，烏克蘭得到了歐盟的無條件支持，烏克蘭需要戰勝俄羅斯的攻擊以捍衛歐洲價值觀。

馮德萊恩周六在德國杜塞爾多夫舉行的基民盟基民盟活動中發表講話時表示，“我們站在烏克蘭一邊，沒有任何如果和但是。”

馮德萊恩表示，烏克蘭“正在為我們共同的價值觀而戰，為尊重國際法和民主原則而戰，這就是烏克蘭必須贏得這場戰爭的原因”。