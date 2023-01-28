德國外長“對俄戰爭”聲明引發風波

俄羅斯侵烏戰爭

德國綠黨籍外長貝爾博克周二在斯特拉斯堡歐盟理事會上的聲明引起了軒然大波。 她說："我們正處於反俄羅斯的戰爭中，而不是相互作戰"。

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外長貝爾博克的聲明引發了激烈的爭論。有不少人認為，這是德國在向俄羅斯宣戰。但德國的立場一直是強調自己不參戰。在貝爾博克發表有爭議的聲明後，俄羅斯要求德國做出解釋。德國政府於周五再次強調，德國不是烏克蘭戰爭的一方。政府副發言人克里斯蒂安·霍夫曼表示： “北約和德國在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭中沒有參戰。我們支持烏克蘭，但我們不是參戰方。”

德國總理朔爾茨在其周六的視頻中表示，他和政府在烏克蘭戰爭中，會繼續堅持慎重的，不操之過急的政策，並且一直不會忘記德國的安全。德國廣播電台認為，這是朔爾茨與貝爾博克的說法拉開了距離。

貝爾博克的言論不僅引發政界的疑惑，也引發德國媒體多方批評。

《萊茵-內加河報》（RHEIN-NECKAR-ZEITUNG）表示：許多人喜歡貝爾博克的原因是，她對這個世界的惡棍和暴君直言不諱。外交客套話對這位綠黨要員來說是陌生的。然而，自本周二以來，貝爾博克關於 "對俄戰爭 "的言論也處於非外交領域。人們只能驚訝不已。言語上的失誤正是克里姆林宮所期待的，以編織其侵略性西方的傳奇。但它也代表了對禁忌的破壞。貝爾博克正在用語言讓德國參與一場戰爭，而根據官方的說法，德國並不想參戰。

《南德意志報》寫道："就激烈的辯論來看，這不僅是一個愚蠢的口誤，也是在嚴重疏忽的情況下給了俄羅斯宣傳一個危險的機會。德國媒體和政治家應該盡職盡責，不要傳播只包含這一句話的視頻片段，而不帶任何背景。然而，外交部長在選擇措辭時也有謹慎的義務，不幸的是，她這一次又沒有做到這一點。"

在海德出版的迪特馬歇州報（DITHMARSCHE LANDESZEITUNG）表示："德國政府不得不糾正自己部長的聲明，這本身就已經很尷尬了。但貝爾博克一句話闖了兩個禍：呼籲西方國家團結起來的努力退居幕後。而在莫斯科，人們對這一聲明帶有幾乎難以掩飾的喜悅，這要麼證明了西方國家對戰爭的參與，要麼證明了德國外長的頭腦不清晰。不幸的是，前防長蘭布雷希特並不是政府內閣中唯一的失誤者。"

來自馬格德堡的《人民之聲》報（VOLKSSTIMME）寫道：人們不應忘記，在歷史上，已經出現過因小事情導致戰爭升級的情況。外長貝爾博克已經顯示，她滿足不了外長這一重要職位的要求。