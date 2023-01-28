捷克總統選舉：力挺軍援烏克蘭的退役將軍帕威爾當選

捷克/總統選舉/政治

捷克總統選舉第二輪投票結束，退役將軍帕維爾以58.32%的得票率，擊敗對手、得票41.67%的前總理巴比什，巴比什已承認敗選，並祝賀帕維爾當選。法新社稱，前北約軍事委員會主席、力挺軍事援助烏克蘭的帕維爾將在三月接替任期屆滿的澤曼出任捷克總統。帕維爾視中國為安全威脅，主張對俄羅斯和中國持強硬立場。

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法新社消息，烏克蘭總統澤連斯基立即在推特上祝賀這位前職業軍人當選捷克總統。 澤連斯基表示：“我感謝你們對烏克蘭以及我們抗擊俄羅斯侵略鬥爭的支持。”澤連斯基說，希望為了烏克蘭和捷克人民的福祉，為了統一的歐洲利益而共同努力。

法國總統馬克龍已向捷克當選總統帕威爾發出邀請。馬克龍周六在推特上寫道： “我們兩國因共同的歐洲價值觀及支持烏克蘭的立場而深深地維繫在一起。馬克龍歡迎帕維爾到巴黎訪問。

61歲退役將軍帕維爾在捷克總統第二輪選舉中以 58.32% 的選票獲勝，前總理巴比什獲得41.67% 的選票，他已承認敗選，並向他的競選對手祝賀勝利。

帕維爾在勝選後向選民表示，你們幫助我邁出了通往改變的第一步 。 帕威爾認為，正是真理、尊嚴、尊重和謙遜這些價值觀贏得了選舉的勝利。

帕維爾曾任參謀總長和北約軍事委員會主席。他一直支持進一步軍事援助烏克蘭，以及成為歐元區成員，他並強調自己領導北約的經驗能為捷克帶來秩序及平靜。

捷克是歐盟及北約成員國，擁有1050萬人口。此次選舉的投票率為70.25%。投票前的競選活動充滿爭議的，特別是針對烏克蘭問題。

歐盟委員會主席馮德萊恩也稱讚帕維爾堅守歐洲價值觀。馮德萊恩表示，帕威爾在安全、國防和外交關係方面的經驗對於維護和加強歐洲團結一致支持烏克蘭非常寶貴。”

德國總統施泰因邁爾強調，“俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭比以往任何時候都更加表明歐盟和北約內部凝聚力的重要性”。

據中央社報道，在外交上，帕維爾比現任總統澤曼更親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉領導的政府相近。

帕維爾視中國為安全威脅，他曾指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要持謹慎立場。

帕威爾說，捷克與中國的確有發展貿易的機會，不過貿易額還不多，潛力沒有大到需要為此調整對外關係的原則、例如限制與台灣的合作。