歐盟官員：完全同意剝奪中國取得最先進芯片技術

歐盟/美國/中國/芯片

美國和荷蘭及日本就限制對中國出口一些先進的芯片製造機器達成協議後，歐盟內部市場專員布雷頓周六表示，歐盟對美國"充分"承諾，將達成使中國半導體業"窒息"的目標；他說，"我們完全贊同使中國無法取得最先進芯片的目標，不能任由中國獲得最先進科技"。

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彭博社周六（1月28日）引述知情人士報道稱，在周五結束的談判中，美國已和荷蘭及日本就限制對中國出口一些先進的芯片製造機器達成協議。美荷日協議旨在削弱中國建立自己的芯片能力的雄心，把美國去年10月採取的出口管制措施擴大到荷蘭和日本，其中包括荷蘭光刻巨頭阿斯麥。

中央社援引港媒報道，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）星期五（1月27日）在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的活動上表示："我們完全同意剝奪中國最先進芯片的策略，我們不能讓中國獲得最先進的技術。"

他說，"在確保我們共同的技術安全方面，你總是會發現歐洲站在你這一邊。" 在限制中國獲得微芯片、量子計算和人工智能等技術方面，歐盟和美國有非常強烈的一致性。

布雷頓續稱，歐美也在5G和網絡安全方面進行合作，將高風險供應商移除，並密切關注中國對歐洲半導體關鍵基礎設施的持續投資。他還敦促西方國家對稀土進行更深入協調，以減少對亞洲地區的依賴。

歐盟將在今年內通過歐盟版本的芯片法案，希望將歐洲在全球芯片製造能力中的份額提高一倍，達到大約20%，以減少對亞洲芯片的依賴。布雷頓在談到限制中國取得芯片、量子運算和人工智能等技術時說："在這個議題上，我發現美、歐之間存在十分強有力的結盟關係。"

他指出："雙方在5G、網絡安全以及將高風險供應商排除在我們網絡之外等方面進行過合作，現正密切關注中國對歐洲半導體重大基礎設施的投資。"

布雷頓表示將會見美國商務部長雷蒙多，並預言，在世界秩序和地緣政治秩序重塑之下，戰後美、歐結盟態勢可能還會持續數世紀之久，同時"這個結盟關係必須繼續演變與調整"。