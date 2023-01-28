法情報專家披露中國遙感衛星可為俄羅斯提供情報

中國/美國/烏克蘭

美國財政部1月26日宣布制裁向俄羅斯瓦格納僱傭軍提供烏克蘭衛星圖像的中國長沙天儀空間科技有限公司之後，中國駐美使館隨後表示，美方的指控缺乏依據。法國研究中國情報工作的專家Roger Foligot 近日披露，俄烏戰爭爆發後，中國發射了多枚可被用來收集軍事情報的遙感衛星。

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Roger Faligot是研究中國情報部門的專家，出版了多本有關中國情報工作的專著，其中最為z矚目的是“中國情報部門，從毛澤東時代到北京奧運”（Les Services secrets chinois, de Mao aux JO），他在中近期出版的中國檔案（Le Dossier Chinois ）一書中發表標題為“試圖征服世界的中國間諜”（L'espionnage chinois à la conquête du monde) 的文章，對中國情報部門在俄羅斯與烏克蘭的間諜活動做出了詳細的介紹。

根據來自俄羅斯與烏克蘭情報部門的消息，中國黑客在俄烏戰爭爆發前後曾經攻擊俄烏雙方的政府以及國防機構的網絡。就中國是否向俄羅斯提供情報議題，Roger Faligot先生指出，俄烏戰爭爆發之後一個月，2022年3月17日，中國在甘肅的酒泉發射地發射了遙感三十四號02星，中國去年共發射了20多枚衛星，絕大多數被認為是科學用途，但其中多枚帶有遙感功能的是用來收集信息，很可能用於軍事用途，這些衛星俯瞰俄烏戰場，接收電信，包括國際電報電話交流，正如美方向烏克蘭提供軍事情報一樣，北京也完全有能力向莫斯科提供信息，不過，專家認為，北京應該會萬分小心！

此外，中國湖南電視台去年2月27日報道說，長沙天儀空間科技公司成功地發射了兩枚自己研製的衛星，不過，該消息目前也無法查詢。

就中國是否實現被告知俄羅斯對烏克蘭的“軍事行動”問題，Roger Faligot指出，很難想象中國事先沒有被告知，在俄羅斯發動戰爭的前夕，中國駐莫斯科的副軍事參贊經常會見俄羅斯聯邦國防與安全委員會的官員，當然，這並不意味着他們會談的內容就是對烏克蘭的軍事計畫。此外，2014年俄羅斯侵佔克里米亞之後，中國前駐莫斯科大使館武官王海運曾經表示：烏克蘭危機為中國在與美國的競爭中爭取了十年的時間。