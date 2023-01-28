習近平委託王滬寧策畫對台方略？

台海兩岸

2022年10月23日，中共政治局新一屆常委到達人民大會堂，從前到後，總書記習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希到達北京的人民大會堂。日媒報道，習近平委託王滬寧制定替代一國兩制的對台方案。

日媒報道，中共領導人習近平對香港採取強硬立場導致台灣民意驟變，一國兩制已行不通，習近平為此委託中共意識形態總管王滬寧，主導謀畫取代一國兩制的替代方案。

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中共中央常委王滬寧有三朝國師之稱，江澤民的“三個代表”，胡錦濤的“科學發展觀”據信均出自其手，讓人感覺聱牙冗長的“習近平新時代中國特色社會主義思想”也出自其手筆。深得習近平信任，中共二十大得以續任常委，日前新華社報道王滬寧已列入新一屆全國政協委員名單，今年3月出任負責“統戰”的全國政協主席應屬無疑。

中共已故領導人鄧小平為實現香港順利回歸，提出確保香港高度自治的一國兩制方案，該方案同時也是北京當局訴諸對台和平統一的重要方略。但『日經亞洲』1月26日報道，自習近平掌權並對香港下令採取強硬立場後，台灣民意突變，中共高層意識到一國兩制再也行不通。最高決策層的新布局暗示習近平的目標是第四個五年任期，“王滬寧的任務是為兩岸統一奠定基礎”，並為一國兩制制定替代方案。

日經亞洲援引熟悉中共內情的消息來源稱，有些分析指中國武統台灣的威脅迫在眉睫，但事實並非如此，首要是中共將先提出新的理論取代一國兩制，以此對台施壓。據指出，新方案將成為衡量對台統戰進展的指標，並由此決定是否有必要動武。

報道指出，由於兩岸關係目前非常緊張，難以預料中共何時推出新的統一台灣戰略，況且如果新戰略只被視為對台構成威脅，恐怕效果適得其反。

習近平把“統一台灣”作為“中華民族復興”的一部分，也作為其延續執政的理由，但是，關於習近平會否近年武統台灣，各方看法不一。

美國空軍上將米尼漢日前預測，美中可能在2025年發生交戰風險，最有可能是因為台灣，由於台灣2024年的總統大選和美國在同時也因為自己的總統選舉而分心，這將給中國提供發動軍事行動機會。

但也有許多分析認為武統台灣代價太大，懷疑習近平會冒着毀滅自身的危險去引發台海戰爭。