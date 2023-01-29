北約秘書長訪問韓國稱北約高度重視與韓國的夥伴關係

北約/韓國/地緣政治

北約秘書長斯托爾滕貝格周日(1月30日）訪問韓國，希望此行在北約面對烏克蘭戰爭、與中國競爭加劇之際，強化與韓國、日本等美國盟邦的聯繫。斯托爾滕貝格與韓國外長樸振舉行會談表示，這次訪問旨在凸顯北約高度重視與韓國的夥伴關係。

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法新社消息，斯托爾滕貝格在與韓國外長樸振會談中表示，對朝鮮危險的導彈計畫，以及為俄羅斯的僱傭兵組織提供軍備感到擔憂；樸振則感謝北約支持韓國在應對朝鮮核導挑釁的努力，並期待與北約更密切地合作，以應對當今新出現的安全威脅。

斯托爾滕貝格在首爾逗留兩天期間，預計還將與韓國總統尹錫悅和國防部長李鍾燮會面。他周一將轉到東京，與日本首相岸田文雄以及其他日本官員舉行會談。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約與韓國可以針對對朝鮮核導開發的疑慮，彼此分享信息，他並指朝鮮向俄羅斯僱傭兵組織供應軍備的消息，反映朝鮮方面不僅對印太地區、更對全球構成威脅。

針對美國指責平壤向俄羅斯瓦格納集團提供火箭和導彈，並幫助加強莫斯科在烏克蘭的軍隊，朝鮮予以否認。一名朝鮮高級官員周日在一份聲明中抨擊美國的指控，稱這是“毫無根據的謠言”，旨在證明華盛頓自己對烏克蘭的軍事援助是正當的。

據中央社報道，斯托爾滕貝格在韓聯社周日刊出的訪問中表示：我堅定認為我們必須強化韓國與北約的夥伴關係，因為安全（事務）變得越來越相互關聯。亞洲和印太地區（Indo-Pacific）發生的事，關係到歐洲和北約，反之亦然。

他表示，在北約維持聚焦歐洲和北美的同時，成員國正受到全球議題影響。

斯托爾滕貝格說："我們必須應對這些全球性的威脅和挑戰，包括來自中國的挑戰，而方式之一就是與這個區域的夥伴們更緊密合作。

報道稱，尹錫悅與岸田文雄去年以觀察員身份參加北約領導人峰會，這是兩國首位參加北約峰會的領導人。

韓國在會後開設第一個駐北約代表處，表示在防止核擴散、網絡防護、反恐、災害應對和其他安全領域深化合作。